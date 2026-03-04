在斑馬線執勤中「寫下」副業奇蹟！每月海賺高達50萬元

36歲的克里斯汀·泰勒·希爾到佛蒙特州伯靈頓市，成為學校交通安全員，也藉此開啟成功的副業生涯。（取自華爾街日報）

〔財經頻道／綜合報導〕美國《華爾街日報》報導，佛蒙特州一名交通協管員悄悄地將她的日常生活觀察結果，變成了一項令人驚訝、利潤豐厚的個人出版事業，現在她每月收入多了1萬4000美元（台幣近50萬元）。

36歲的克里斯汀·泰勒·希爾（Christine Tyler Hill）在從事多年設計師和插畫家工作後，來到佛蒙特州伯靈頓市，成為學校交通安全員。

她希望找到一種與社區更緊密聯繫的方式。每個工作日的早上7點半左右，她都會花50分鐘在當地一所學校附近的斑馬線上執勤。這份工作讓她每天早上都能看到同樣的面孔和不同的天氣，為她提供了源源不斷的素材，讓她可以記錄下這些點點滴滴。

她的創業之路始於2023年末，當時她找到了一份交通協管員的工作，並開始撰寫每月一次的「雲端報告」，發佈在社交媒體上。

這份報告記錄了她一天中的點點滴滴，例如孩子手寫的感謝信，以及雪花飄落在商店上的照片。她的粉絲們渴望看到更多內容，如果她一個月沒更新，他們甚至會主動聯繫她。

希爾後來決定將她的副業變現，創辦了一個郵件俱樂部。 2026年1月，她在TikTok上發布了一段7秒鐘的視頻，向她的3.3萬粉絲介紹了這個俱樂部。

影片中她解釋說，每月只需8美元，她就會手寫並繪製一本8頁的雜誌，記錄她在工作中的觀察，然後寄給訂閱者。 希爾告訴《華爾街日報》：「人們真的很想要實物。市場反應非常熱烈。」

希爾累計收入已增長至每月約1萬4000美元，其中已為訂閱年度服務的用戶提供15%的折扣。希爾只花了幾天時間就獲得了她的首批1000名訂閱者。目前她擁有約2000名訂閱者，還有3600人在候補名單上。

希爾並非唯一一個從郵件俱樂部中獲利的人。在奧斯汀，26歲的漢娜·古斯塔夫森經營著一家名為微型郵遞（The Tiny Post）的郵件俱樂部，她會給大約4300名訂閱者寄送一封私人信件和一些她最喜歡的食譜。根據《華爾街日報》報導，光是1月份，她就獲得了約4.5萬美元的收入，淨利達2.4萬美元（台幣76萬元）。

