研華劉克振：邊緣AI發展 未來5年是難得的機會

研華董事長劉克振表示，AI正從雲端走向邊緣運算並逐步進入實體場域，未來5年將是產業發展的關鍵機會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）看好邊緣AI（Edge AI）發展前景，董事長劉克振表示，AI正從雲端走向邊緣運算並逐步進入實體場域，未來5年將是產業發展難得的關鍵機會。研華已啟動2026至2030年新一輪願景，將自身定位為邊緣AI推動者與關鍵軟硬體平台供應商，持續強化嵌入式運算、智慧製造、智慧醫療與能源管理等應用場景布局。

劉克振提到，AI發展正從資料中心逐步走向邊緣裝置，並進一步進入實體世界形成「物理AI」（Physical AI），讓系統能同時具備感知、決策與執行能力。其中醫療、自動化與機器人被視為最具落地潛力的應用領域。研華亦提出三層式邊緣AI架構，涵蓋AI加速模組、產業應用系統與地端伺服器，並搭配WISE-IoT平台與WEDA（Wise Edge Developer Architecture）軟體架構，強化軟硬體整合能力，推動AI應用落地。

營運展望方面，研華財測預估第一季營收將落在5.9億至6.1億美元（約新台幣187.6至194億元），季增4.7至8.3%、年增8.1至11.8%，毛利率38.0%至40.0%，季對季-1.8至+0.2個百分點、年對年-2.5至-0.5個百分點，營益率16.0%至18.0%，季對季+0.3至+2.3個百分點、年對年-0.8至+1.1個百分點。

研華目前全球在手訂單金額超過11.3億美元（約新台幣358.87億元），在半導體、醫療、工廠自動化與能源等產業需求帶動下，各區域市場均維持穩健成長動能。公司也指出，為提升營運效率，今年將以AI導入內部營運流程，在人員成長幅度維持低個位數情況下，預期全年營業費用率可望較去年下降至少1個百分點。

在產能與投資布局方面，研華今年資本支出規模約6000萬美元（約新台幣19.05億元），投資重點包括北美營運據點建設、台灣製造基地擴充以及研發相關投資。其中南加州新總部預計今年7月開始運作，總投資金額接近1億美元，未來可望將北美營運支撐能力由7億美元提升至15億美元。全球製造據點方面，中國崑山廠目前稼動率達110%，台灣龜山廠約93%，日本北九州廠則仍在設備調整階段。

關於投資與併購策略，劉克振說，未來將以策略合作與小型併購為主，強化邊緣AI解決方案能力。公司規劃三大投資方向，包括與通路商成立合資公司（JV）深化市場合作、與系統整合商（SI）合作強化AI解決方案能力，以及透過併購新事業單位補強產品線，例如攝影機、無線通訊與感測器等技術領域，透過策略投資與合作逐步擴大生態系布局。

AI需求升溫帶動下，記憶體市場近期出現明顯波動。研華觀察自去年第四季以來，DDR4價格漲幅遠高於原先預期，部分產品價格甚至出現倍數調整，供應也相對吃緊。公司目前一方面已向台系供應商取得DDR4貨源，同時維持與日、美原廠合作關係；另一方面則加速產品線由DDR4轉向DDR5。由於DDR5供應商較多、貨源相對穩定，目前主要挑戰仍在價格而非供貨，公司也採取高頻率動態調價機制，零組件產品約每兩週調整一次售價，系統產品則以月為單位調整，以因應成本波動。

面向長期發展，研華亦同步推動治理與傳承計畫，劉克振預計今年底卸下兼任42年的執行長職務，未來公司將導入更國際化的治理架構，由三位總經理分別轉任執行長（CEO）、營運長（COO）與財務長（CFO），各事業群則由總經理負責營運管理。劉克振表示，此一調整將有助於公司邁向更國際化的經營模式，並為下一階段5年策略奠定基礎。

