邱德成：啟動創投與私募雙引擎 打造長期資本生態系

〔記者方韋傑／台北報導〕在政府推動「亞洲資產管理中心」政策藍圖下，創投（VC）與私募股權（PE）正被視為帶動產業升級與資本深化的重要力量。台灣創投暨私募公會理事長邱德成今天指出，面對全球供應鏈重組與地緣政治變局，創投與私募的角色已從單純資金提供者，逐步轉變為推動產業再配置的重要力量。展望2026年，兩會將深化合作，建構完整的產業資本生命週期，並加速推動台灣創新資本走向國際。

邱德成提到，創投與私募在產業發展中扮演上下游資本角色，創投主要投資早期創新企業，協助新創技術與商業模式成長；私募股權則著重企業擴張與規模化發展，協助企業在成長階段取得長期資金支持。透過兩者接力合作，可形成完整的資本支持鏈，讓創新資本與成長資本無縫銜接，進一步強化台灣產業升級與國際布局的基礎。

邱德成強調，要打造具國際競爭力的資本生態系，制度環境仍有待完善。私募公會已提出五項制度建議，包括放寬投信成立私募基金限制並維持高資產投資人99人上限、研議租稅穿透課稅機制以支持公共與基礎建設投資、將資料中心與AI算力中心納入數位建設公共建設範疇、將海外科學園區投資比照國內公共建設認定，以及設立公共建設投資單一專責窗口，以簡化投資程序並提高資本投入效率。透過制度鬆綁，有望引導龐大的保險資金與高資產資金投入實體產業，為台灣產業發展提供更穩定的長期資本來源。

在推動資本國際化方面，創投公會與私募公會也將於2026年7月7日至8日共同舉辦「台灣創投暨私募投資年會」，以「BEYOND－創新與全球鏈結」為主題，預計邀請日本、韓國、新加坡與越南等國的創投與私募機構參與，並設立亞洲創投專場，藉由跨國交流與合作，強化台灣與亞洲資本市場的鏈結。

此外，公會亦規劃於2026年11月上旬協助金管會舉辦「台灣週亞洲創新盃」活動，透過論壇與新創競賽形式，串聯政策方向、資本動能與創新能量，並吸引更多國際企業與創投機構關注台灣市場，提升台灣在亞洲創新與資本版圖中的地位。

邱德成認為，投資新創就是投資國家的未來，創投與私募則是推動產業發展的重要長期資本。透過建立完整的VC與PE資本生態系，台灣不僅能提升金融服務能量，也能結合產業技術優勢，逐步打造亞洲最具活力的創新資本中心。

