黃金慘跌！「這些貴金屬」也完蛋了

週二（3日）黃金價格下跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週二（3日）黃金價格下跌，係因美元升值，加上降息前景轉淡，反映投資人擔心中東衝突若演變為長期問題，通膨升溫的疑慮加深。

黃金現貨價挫跌3.6%，報每盎司5137美元，前1日曾觸及逾4週高點。

4 月交割的黃金期貨下跌3.5%，報每盎司5123.70美元。

《路透》報導，RJO Futures 高級市場策略哈伯康（Bob Haberkorn）說：「對流動性的追逐，也就是轉向現金的需求，似乎造成金價回跌。美元走強，債券殖利率上揚。」

哈伯康也說：「不過，這個回跌可能是短暫的，由地緣政治風險驅動的避險資金，應該會支撐金銀價格走高。」

伊朗衝突持續，Forex.com市場分析師拉扎克扎達（Fawad Razaqzada）指出，能源基礎設施受損及荷姆茲海峽油輪運輸中斷，讓原油、天然氣及成品油價格持續走強的風險加大，也加劇了通膨擔憂並延後降息預期，導致黃金缺乏支撐。

其他貴金屬交易：

現貨白銀重挫 6.6%，報每盎司 83.50 美元。

現貨鉑金重挫 8.4%，報每盎司 2108.51 美元。

現貨鈀金挫跌 5.6%，報每盎司 1667.41 美元。

