自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中東緊張全球股市重挫 謝金河：未來市場、油價要看誰控制荷姆茲海峽

2026/03/04 07:19

圖為阿巴斯港，是伊朗海軍的主要總部，也是伊朗控制荷姆茲海峽的關鍵設施。（法新社）圖為阿巴斯港，是伊朗海軍的主要總部，也是伊朗控制荷姆茲海峽的關鍵設施。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕中東局勢緊張，全球股市紛紛重挫，財信傳媒董事長謝金河發文強調，這次油價會漲到哪裡？要看誰控制了荷姆茲海峽？如果是伊朗革命自衞隊控制荷姆茲海峽，那麼伊朗的問題會比較棘手。如果美國可以控制荷姆茲海峽，油價不會突破100美元，頂多在70到80之間盤旋，伊朗問題解決後，油價會進一步回落。他認為未來資本市場，油價，核心仍然要看誰控制荷姆茲海峽！

謝金河在臉書以「誰控制荷姆茲海峽？」為題發文指出，昨日全球股市紛紛重挫，南韓股市大跌7.24%，日本股市也跌1778點，台股加權指數也大跌771.44。股市下跌的原因是伊朗封鎖荷姆茲海峽，市場擔心油價會上衝到每桶100美元以上。

謝金河表示，上次油價衝上100美元是2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，造成通膨壓力，美國聯準會展開暴力升息，鮑爾把利率推高至5.25到5.5%。川普上任後，一直要求鮑爾要降息。但鮑爾未如所願，終於要去職。

謝金河強調，這次油價會漲到哪裡？要看誰控制了荷姆茲海峽？理論上，伊朗領導核心已經在轟炸中陣亡，剩下革命自衞隊的無差別攻擊，伊朗的週邊國家都遭到威脅。這次美國、以色列聯合攻擊伊朗之前，美國的多艘航母已經在這裡集結，也顯示美國在荷姆茲海峽有一定的控制力。

謝金河分析，這個時候要判斷，如果是伊朗革命自衞隊控制荷姆茲海峽，那麼伊朗的問題會比較棘手，美國解除伊朗問題，可能要花費比較長的時間，這對資本市場是利空。如果美國可以控制荷姆茲海峽，油價不會突破100美元，頂多在70到80之間盤旋，伊朗問題解決後，油價會進一步回落。

謝金河指出，川普的核心意志是要油價下跌，聯準會降息的！這次美國攻擊伊朗，美元指數上升，已經衝破98，亞洲貨幣紛紛回貶。這次股市回檔，最主要的是先前的漲幅太大。南韓的海力士，三星大跌，是先前的漲幅太大，台灣的記憶體股也紛紛跌停。謝金河在文末強調，未來資本市場，油價，核心仍然要看誰控制荷姆茲海峽！

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財