荷姆茲海峽槍林彈雨 超大型油輪日租費飆破1300萬元

〔編譯魏國金／台北報導〕路透3日報導，根據船運數據與業界消息來源顯示，隨著中東衝突加劇、德黑蘭攻擊行經荷姆茲海峽船隻，中東超大型油輪費用已創史上新高紀錄。

倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，裝載量200萬桶原油，從中東前往中國的超大型原油運輸船（VLCC，又稱TD3）的基準運費2日飆漲至歷史高點，至每日42萬3736美元（台幣1345萬3618元），該費率較上週五（2月27日）翻漲1倍，美國與以色列28日對伊朗展開飛彈攻擊，致使該運費上週大漲創6年最高紀錄。

伊朗隨後對波斯灣國家發動攻擊，引發中東各地的原油與天然氣設施啟動預防性停產措施。伊朗革命衛隊1名官員2日表示，荷姆茲海峽已關閉，伊朗將對任何試圖通行的船隻開火。

報導說，在卡達暫停其全球最大液化天然氣（LNG）廠生產後，LNG運輸船日租費用2日飆漲逾40%。

根據LNG運輸定價評估機構Spark Commodities，2日大西洋航線每日運費大漲43%至6萬1500美元（台幣195萬2625元），從上週五的1萬8750元上升。太平洋航線飆漲45%至4萬1000美元（台幣130萬1750元），上週五為1萬2750美元。

能源顧問公司Wood Mackenzie全球LNG首席分析師卡森（Fraser Carson）說，由於供應吃緊，本週LNG每日運輸現貨價格可能飆破10萬美元（台幣317萬5000元）。他也表示，在荷姆茲海峽的通行安全獲得保障前，該區域的航運將持續停滯。

