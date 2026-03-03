外幣保單熱銷！去年大賣4189億 創近4年新高

金管會公布最新統計，壽險業去年2025年外幣保單新契約保費收入折合約新台幣4189.18億元，金額創4年新高。圖為保險局副局長陳清源（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天公布最新統計，壽險業去年2025年外幣保單新契約保費收入折合約新台幣4189.18億元，金額一舉創2022年以來、即4年新高紀錄，年增近三成；此外，外幣保單新契約保費占整體新契約占比達41.58%，也創下3年新高。

保險局副局長陳清源表示，2025年外幣保單新契約保費占整體新契約保費收入比重約41.58%，進一步檢視，2019～2024年以來占比數字，依序為40.7%、53.84%、57.28%、53.2%、39.29%和38.33％，而去年的41.58%為近三年新高。

從整體來看，壽險業2025年截至12月底外幣保險商品新契約保費收入折合約4,189.18億元，其中，投資型保險折合約703.22億元（占比約17%）、傳統型保險折合約3,485.96億元（占比約83%）。

幣別部分，主要為美元、澳幣及人民幣保險商品新契約。其中， 美元保險商品新契約保費收入約132.52億美元，其中，投資型保險約21.49億美元（占比約16%）、傳統型保險約111.03億美元（占比約84%）。

澳幣保險商品新契約保費收入約2.62億澳元，其中投資型保險約1.09億澳元（占比約42%）、傳統型保險約1.53億澳元（占比約58%）。至於人民幣保險商品新契約保費收入約1.72億人民幣，其中投資型保險約1.34億人民幣（占比約78%）、傳統型保險約0.38億人民幣（占比約22%）。

至於新契約保費收入的成長主因，陳清源指出，與壽險公司和銀行通路合作推出外幣新商品有關，特別是美元投資型商品和美元利變型商品。

陳清源說，澳幣保單銷售情況較前年減少的主因，是投資人對於澳幣資產的信心減損，保險公司推銷澳幣保單動能放緩；至於人民幣保單，因為壽險公司推出投資型和傳統型新商品，與銀行通路搭配銷售而帶動新契約保費收入成長。

此外，金管會表示，外幣保險商品之保險費、保險給付、保險單借款、費用等相關款項收付之幣別皆為外幣，受益人未來領取保險金時有可能因保單計價之外幣貶值，導致結匯為新臺幣後產生匯損，提醒消費者購買時應特別注意匯率風險，同時亦應審慎評估保單保障範圍是否符合自身需求及匯率風險承受能力，以及未來是否確有外幣需求等因素，納入通盤考量。

