轟韓國瑜、傅崐萁卡關害台灣空轉內耗 潘俊榮：不出聲就不是工總

工總理事長潘俊榮。（工總提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕八大工商團體今舉辦春節聯誼活動。工總理事長潘俊榮強調，工總下轄160個產業公會，所以一定要為產業界發聲，開工次日他率領工總高層拜會韓國瑜、立法院國民黨黨團總召集人傅崐萁及國民黨團30餘位立委，鞠躬請託儘快通過今年度中央政府總預算案與台美對等貿易協定（ART），更痛斥「你們在那裡這樣亂的話是對整個台灣是空轉、內耗」，直言「我們不出聲音就不代表我們是工業總會」。

今年八大工商團體春節聯誼活動由中華民國全國工業總會執行辦理，工業總會理事長潘俊榮代表致詞，潘俊榮開頭表示，感謝總統賴清德親自出席八大工商團體春節聯誼會，並肯定總統賴清德在開工首日與五院院長新春茶敘時，運用立法院韓國瑜院長提出的「化」字，展現高度政治智慧化解政黨間的對立。

針對化解朝野僵局，潘俊榮續說，開工次日他也帶領工總高層拜會韓國瑜、立法院國民黨黨團總召集人傅崐萁及國民黨團30餘位立委，當面強調「工總有160個產業公會、佔比台灣GDP53%，所以你們在那裡這樣亂的話是對整個台灣是空轉、內耗，你們快點給預算過，我們全部都給他請託、敬禮」，鞠躬請託儘速審理總預算案與台美對等貿易協定（ART），萬般請託下終於獲得韓、傅允諾「一定要化解、全力支持」。

潘俊榮強調，工總下轄160個產業公會，一定要為產業界發聲，「我們不出聲音就不代表我們是工業總會」，「我們這些產業都逼我打電話來，我們可以不講話嗎？」，工商界期盼新的一年可以看到朝野政黨和諧，這不僅是人民、產業的開懷，非常開心，社會如同家庭一樣一定要和樂，更是台灣整體的福氣。

