高端腸病毒71型疫苗越南藥證目標今年取證 邁向「飛黃騰達」年

高端腸病毒71型疫苗越南藥證目標今年取證。圖為高端總經理李思賢。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕高端疫苗（6547）日前公告，其研發的腸病毒71型疫苗已向新加坡送件申請新藥審查，高端疫苗總經理李思賢表示，今年先以拿到越南藥證為首要目標，另外還有很多合作、研發案會陸續揭露，金馬年將是高端疫苗「飛黃騰達」的一年。

談到越南藥證，李思賢表示，送件申請至今已超過30個月，中間越南承辦方更換過多次，也持續補件，現在只能說近期承辦人員沒有再更換，被要求補件的項目也很少，仍目標今年拿到藥證。

從明天開始，高端發行的有擔保公司債將進行競標，每張底價10萬500元，競標為期三天，共計有7500張，採券商包銷制，至少可募集超過7.5億元，李思賢表示，目前從海外經銷商得到的回饋，針對腸病毒71型疫苗需求相當大，因此需要蓋新廠，另外也將挪出一部分空間給正在研發的克沙奇腸病毒疫苗。

李思賢指出，高端疫苗會專注在疫苗研發上，除了克沙奇外，也優先選擇成年人用的疫苗，例如流感疫苗等，未來都有機會找其他合作夥伴共同開發或銷售。

李思賢也透露，高端腸病毒71型疫苗在台灣上市2年半來，已銷售50萬劑，市佔率95%，但覆蓋率僅2成，隨著台灣少子化，向東南亞發展已是勢在必行，未來除了越南、新加坡外，泰國、馬來西亞等地也都會陸續送件申請藥證。

