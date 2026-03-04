拋棄繼承父親遺產後 代位繼承祖父遺產一次看

高雄國稅局表示，拋棄繼承父親遺產，仍可代位繼承祖父遺產。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕甲君2023年死亡時，2位兒子拋棄繼承父親遺產，今年祖父死亡，已拋棄繼承父親遺產的兄弟2人能否代位繼承祖父遺產？財政部高雄國稅局表示，根據規定，第一順序繼承人於繼承開始前死亡或喪失繼承權者，由其直系血親卑親屬代位繼承其應繼分；因此，父親先於祖父過世的情況下，兄弟2人雖拋棄繼承父親遺產，仍可代位繼承祖父應繼分。

高雄國稅局說明，根據「民法」第1140條規定，第一順序之繼承人，有於繼承開始前死亡或喪失繼承權者，由其直系血親卑親屬代位繼承其應繼分；所以，父親先於祖父過世的情況下，兄弟2人雖拋棄繼承父親遺產，仍可代位繼承祖父應繼分。另，依「民法」第1139條規定，第一順位遺產繼承人於繼承開始前即死亡或喪失繼承權時，其直系血親卑親屬如子女、孫子女等，可由親等近者為先代位繼承。

高雄國稅局表示，民眾可就近至各地區國稅局全功能服務櫃檯一站式申請查調被繼承人財產，以便辦理遺產稅申報，若是繼承人本人（含合法代位繼承人），應備妥繼承人身分證正本、被繼承人死亡證明書或除戶資料、與被繼承人的關係證明（如戶口名簿或繼承系統表），如果法定繼承人如為未成年人，須檢附法定代理人的身分證正本及監護證明；若是委託他人代辦，除上述繼承人辦理應檢附文件外，還要檢附代理人身分證正本及繼承人委託書。

除臨櫃申辦外，民眾也可透過網路，運用內政部核發的自然人憑證或已註冊的健保卡或行動自然人憑證，直接至財政部稅務入口網（https://www.etax.nat.gov.tw）線上申辦。申辦流程：線上服務>點選線上申辦>點選稅務線上申辦>點選遺產稅>點選查詢被繼承人財產、金融資產、死亡前2年內贈與及所得資料暨申請遺產稅稅額試算服務，可省去往返奔波之苦。

