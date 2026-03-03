伊戰始料未及！3天蔓延12個國家 3億平民被捲入漩渦

以伊戰爭在3天內，超過12個國家的約3億平民突然被捲入戰爭漩渦。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國《華盛頓郵報》報導，甚至在美國和以色列戰機襲擊伊朗目標之前，華府和耶路撒冷的官員就已經開始為可能的報復行動做準備，但沒有人能夠預料到反擊的速度和影響範圍之廣。3天內，超過12個國家的約3億平民突然被捲入戰爭漩渦。

美國網路媒體Axios在一篇題為《伊朗戰爭在72小時內蔓延至12個國家》的文章中還評估道，美國和以色列開始轟炸伊朗僅僅72小時後，戰爭就已經蔓延到幾乎整個中東地區，並抵達了歐洲的邊緣，並且戰爭的地理範圍非常巨大，至少有11個國家直接或間接捲入其中。

中東目前的局勢始於2月28日，當時以色列戰機在美國情報、空中加油和海軍支援下，襲擊了伊朗的指揮控制設施和飛彈基礎設施。

攻擊事件發生後，伊朗立即對以色列及其鄰國發動飛彈和無人機攻擊，這些鄰國包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特、卡達、巴林、阿曼、伊拉克和約旦。

伊朗聲稱其攻擊目標僅為軍事設施，包括美國軍事基地，但鄰國的居民區和旅遊設施也遭受嚴重破壞。杜拜棕櫚島上的帆船酒店和費爾蒙棕櫚酒店、巴林的皇冠假日酒店以及卡達的一處私人住宅區均受到攻擊。無人機殘骸引發的火災也導致沙烏地阿美位於拉斯塔努拉的煉油廠部分停產。

中東與國際研究協會執行長哈立德·賈貝爾表示，此次局勢升級尤其令人擔憂，因為與德黑蘭的說法相反，伊朗的攻擊並非僅限於軍事設施。攻擊影響了平民生活、工作和出行的場所，包括機場、關鍵基礎設施、飯店和居民區。事實上，光是週一，伊朗攻擊事件發生後，中東七個機場就有超過3400個航班被取消。

