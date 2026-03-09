千金股解密—穎崴6515

穎崴（6515）股價在2月漲破5000元，穩坐股后寶座。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕穎崴（6515）是半導體測試介面大廠，由於來自AI、HPC（高效能運算）、ASIC（客製化晶片）等客戶需求強勁，推升穎崴在高階產品線產能滿載，帶動營收成長幅度拉大，2025年每股盈餘達46.93元，一舉創歷史新高，這帶動穎崴股價大漲，於今年1月登上台股股后，2月股價更漲破5000元大關，持續坐穩股后寶座。

千金股小檔案 股名 代號 穎崴 6515 資本額 3.6億元 主要業務 半導體測試介面 產業利基 受惠AI、HPC、ASIC等應用需求強勁 2025年EPS 46.93元 2024年EPS 34.31元 2023年EPS 13.52元

受惠生成式AI熱潮大爆發，AI晶片需求強勁，而穎崴聚焦高階晶片測試介面產品，以AI、HPC高階測試座為主，深耕主力產品同軸測試座（Coaxial Socket）和、晶圓測試探針卡（Vertical Probe Card），兩者產能及出貨量皆創歷史新高，穎崴同時也積極發展垂直探針卡 （MEMS Probe Card）及擴增產能，如今AI相關營收已占整體比重超過一半。

穎崴高雄自製探針廠隨著訂單需求，月產能持續攀升，截至1月底已突破350萬支針新高。明年目標提升至600至700萬支，而穎崴探針卡外購比重維持4到5成，以自製配外購策略，保持供應鏈彈性。

穎崴表示，在先進製程推進、高速運算AI晶片越來越複雜，使得晶圓測試、最終測試、系統測試等測試時間越來越長，帶動高階測試座及垂直探針卡爆發性需求；同時因應高階封裝需求，穎崴將持續擴充MEMS相關產能。

穎崴2025年合併營收為78.57億元，年增35.51%，毛利率為45%，累計全年每股盈餘為46.93元，營收及獲利皆創歷史新高。董事會並通過2025年盈餘分配案，基於對未來展望樂觀，擬配發現金股利每股50元，每股現金股利及配發率皆為掛牌以來新高，其中包含盈餘分配每股25元及資本公積發放現金每股25元。

