去年Q4 中央社宅招租抽籤出爐 平均中籤率近22％

去年第四季中央社會住宅招租，最終吸引6093件申請。（國家住都中心提供）

〔記者徐義平／台北報導〕去年第四季中央社會住宅招租公開抽籤結果出爐，共釋出1337戶，最終吸引6093件申請，平均中籤率近22%，而此次招租的社宅共有5處，地點分別在新北市三重、高雄市三民、鳳山等行政區，又以三重「富貴好室」中籤率最低、僅約10.09%，也就是每9.9件申請僅有1件會中籤。

國家住宅及都市更新中心指出，去年第四季招租的社宅有新北市三重區「富貴好室」、釋出142戶，高雄市三民區「美都安居」、「明仁好室」，分別釋出325戶、139戶，以及鳳山區「鳳誠安居A」、「鳳松安居」，各釋出320戶、411戶，而三民、鳳山的社宅採取合併與抽籤

請繼續往下閱讀...

而5處社宅最終申請件數，分別是三重區社宅有1407件、三民區社宅有2740件以及鳳山區有1946件，合計5處共吸引6093件申請。

社宅均有保留20%婚育宅

國家住都中心資產管理部副主任連尤菁表示，社宅均設有優先保障機制，保留20%戶數當作「婚育宅」，提供新婚或育有學齡前子女家庭申請；另外「鳳誠安居A」及「鳳松安居」屬軍職專案社宅，因此，保留30%戶數供軍職人員承租，其餘社宅則保留8%戶數提供軍、警、消人員申請。

她指出，後續將寄發 「看選屋通知書」給中籤者，預計16、17日安排看屋，17至26日規劃選屋，並在4月14至16日完成簽約，之後將在4月17至30日辦理點交，因此，最快5月1日中籤租戶便可以入住。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法