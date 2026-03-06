LTN經濟通》東南亞蓄電池 債務纏身難改命

寮國債務問題長期受到外界關注。（法新資料照）

寮國有豐富水力發電

〔財經頻道／綜合報導〕在能源轉型與數位經濟浪潮席捲全球之際，位處東南亞內陸的寮國（Laos）正試圖以龐大的水力資源與新興產業布局，為自身經濟尋找翻身契機。然而，高額外債、長期通膨與對外資本依賴，卻讓這條轉型之路充滿不確定性。

寮國素有「東南亞蓄電池」之稱。多年來，政府大舉開發湄公河流域水資源，興建數十座水電大壩，水力發電占全國發電量約七成，並將電力出口至泰國、越南等鄰國，成為重要外匯來源。理論上，這種「以電換匯」模式能以本國自然資源換取穩定現金流，但現實卻遠比藍圖複雜。

首先，水壩建設仰賴大量外資與貸款。根據American Enterprise Institute數據，近年中國企業對寮國能源產業投資顯著增加，金額遠高於十年前水準。這些投資多在一帶一路框架下推動，涵蓋水電站、鐵路與高速公路等基建項目。外資湧入雖帶來短期建設熱潮，卻也迅速推高公共債務。

在能源與數位經濟變局下，位於東南亞腹地的寮國，正試圖以天然資源與新興產業翻轉經濟困境。（法新資料照）

密集基建讓寮國落債務陷阱

部分澳洲智庫報告直言，密集的基建與能源貸款，使寮國面臨債務可持續性壓力，甚至引發「債務陷阱」爭議。由於國內市場有限、工業基礎薄弱，寮國實際用電需求遠低於裝置容量，導致部分水電項目產能過剩。即便無法完全消化電力，相關營運與償債成本仍需支付，財政壓力不減反增。

根據International Monetary Fund與World Bank資料，寮國公共債務對中期經濟前景構成重大挑戰。本幣基普過去十年大幅貶值，加上疫情後全球糧食與燃料價格上揚，推升輸入型通膨。2022年至2024年間，通膨率連續三年維持兩位數，高點甚至突破三成，民眾購買力明顯受損。

寮國素有「東南亞蓄電池」之稱，政府長期開發湄公河及其支流的水力資源。示意圖。（法新社資料照）

期待藉AI資料中心翻身

值得注意的是，儘管能源出口占出口總額比重不低，但由於出口電價往往低於整體建設與融資成本，資源收益對GDP的實質貢獻並未如預期放大。過去寮國曾在2000年代初期歷經主權債務危機，公共債務一度超過GDP的140%，其後透過與俄羅斯協議減記部分債務而逐步復甦。如今債務再度攀升，使外界擔憂歷史重演。

在電力過剩與財政吃緊的背景下，寮國曾嘗試以高耗能產業「變現」電力，例如開放加密貨幣挖礦，希望透過區塊鏈運算換取數位資產收益。然而，挖礦帶來的短期收入並未有效改善宏觀失衡，政府近來反而計畫逐步停止向礦場供電，將能源轉向人工智慧（AI）資料中心、金屬精煉與電動車製造等產業，冀望創造更高附加價值。

同時，寮國仍持續與中國能源企業簽署清潔能源合作協議，推動電網與發電設施升級。但外界亦關注，中資企業參與當地國營電力公司電網經營與管理，是否將進一步加深對外依賴與政策影響力。

有分析指出，與中國的合作為寮國帶來地緣政治與債務依賴的風險。（美聯社資料照）

長期高通膨 削弱家庭經濟

除財政與能源結構外，人力資本問題同樣不容忽視。長期高通膨削弱家庭負擔能力，就業機會有限，使部分年輕人提前投入低薪勞動市場，教育回報率下降，恐對中長期生產力構成隱憂。產業升級若無配套教育與技能培訓支持，轉型紅利將難以落地。

整體而言，寮國正處於關鍵轉折點。一方面，水電出口、區域電力貿易與外資仍為重要成長動能；另一方面，債務壓力、匯率貶值與結構失衡構成重大脆弱性。IMF指出，短期經濟成長或可維持韌性，但中期前景偏向下行風險。若無更嚴格的財政紀律、債務管理與產業多元化改革，「東南亞蓄電池」恐難真正為自身經濟充電。

寮國的經驗顯示，資源型發展模式若缺乏制度與產業配套，易在外部資金與內部治理之間形成張力。未來能否在能源優勢與財政穩健間取得平衡，將決定這個內陸國家的轉型成敗。

分析指出，寮國經濟前景面臨的風險偏向弱勢。（法新資料照）

