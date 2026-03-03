焦點股》大同：中國法院將強制執行華映案 股價走軟

大同股價震盪。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同（2371）與中國華映公司的官司仍在糾纏，昨日大同公告收到法院文件指稱，本案將進入強制執行階段。今日大同股價開平走低，盤中雖然一度翻紅，但很快空方盡出、股價一路走低，近11時10分，大同股價下跌1.75元或4.73%，暫報35.25元，成交量逾2.1萬張。

大同去年遭中國法院判決，需賠償中國華映約新台幣131億元。昨日大同重訊公告訴訟案後續發展，大同被列為連帶清償責任方，恐需付業務賠償款30.3億人民幣（約139億台幣）外，中國法院已發出執行通知，另還需承擔311萬人民幣（約1400萬台幣）執行費等。

請繼續往下閱讀...

大同則說明，未經過台灣法院之認可，中國判決於台灣地區無執行力，目前公司財務業務尚無影響。大同認為最高人民法院判決存在瑕疵，將循兩岸法律途徑救濟，以維護公司及股東權益。

昨日三大法人同步賣超大同，外資賣超6327張、投信賣超7張、自營商賣超525張，三大法人合計賣超6859張；昨日當沖成交量為5890張、佔比29%，宜留意後續股價波動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法