台灣入列！美國公布2026貿易政策

美國貿易代表署（USTR）週一（2日）公布今年的貿易政策主要目標。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國貿易代表署（USTR）週一（2日）公布今年的貿易政策主要目標，包括敲定和台灣之間達成的貿易協議，以及確保中國遵守去年與美國達成的貿易休兵協議，並表示今年將尋求進一步降低外國關稅和非關稅壁壘，執行其「互惠」貿易協定，並考慮啟動新的不公平貿易行為調查。

《路透》報導，USTR週一公布提交給國會的「2026貿易政策項目和2025年度報告」，這是美國總統川普（Donald Trump）政府2026年貿易政策議程的一部份，該議程在最高法院根據《國際緊急經濟權力法》推翻川普關稅一週多後發布的。

根據報告指出，美國今年將會尋求進一步降低外國關稅和非關稅壁壘、實施「互惠」貿易協議、並考慮發動新的不公平貿易作法調查。聲明指出，川普政府將在今年加大力度推動「美國優先」貿易政策，並鞏固2025年取得的成果。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在聲明中說：「美國的農民、牧場經營者及生產者已經開始享受到川普總統『美國優先』政策的成果，國內生產持續擴大，並為美國出口在海外開拓新市場。」

報告指出，美國在過去10個月中先後與包括歐盟、日本、南韓和台灣在內的貿易夥伴簽署對等貿易協定（ART），並指出台灣等國將為美國肉品、乳酪等出口商品提供公平市場，而台灣等國也將取消，而台灣也將對以強迫勞動生產的產品實施進口禁令。此外，商務部與台灣、日本、南韓也達成投資協議。

以下為《路透社》整理「2026貿易政策項目」內容重點：

＊美國將尋求解決美墨加貿易協定中的缺陷，包括區域原產地規則，以及非市場經濟體投資和工業產能過剩帶來的挑戰。

＊美方將尋求與中國之間的平衡、公平貿易往來，並確保中國遵守去年達成的貿易休兵協議。

＊美國將致力於與各貿易夥伴達成新貿易協議，並完成與歐盟、印度、日本、南韓、瑞士、泰國、越南、北馬其頓、列支敦士登的協議框架。

＊美國將在今年內敲定和台灣、馬來西亞、印尼、阿根廷、孟加拉、柬埔寨、薩爾瓦多之間的協議，確保可透過現有的貿易法實現雙方協議內容。

＊美方將評估是否針對產能過剩、漁業勞力剝削、出口導向農業政策、要絣定價、數位服務稅等項目啟動新的「301條款調查」。

＊川普政府致力於將關鍵礦產、半導體、汽車零件、製藥、醫療設備、金屬及能源科技等產業帶回美國。

＊美國將尋求吸引外國投資，同時確保這不會危及國家安全。

＊美國將透過七大工業國集團（G7）、20國集團（G20）、經濟合作暨發展組織（OECD）和世界貿易組織（WTO），來尋求促進其貿易利益。

＊川普政府認為WTO改革的機會有限，但將呼籲重新評估「最惠國待遇」關稅以尋求雙邊協議。

