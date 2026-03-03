台股早盤》記憶體、面板大翻車 指數急殺跌近200點失守3萬5

記憶體、面板賣單湧入，指數急殺跌近200點失守3萬5。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火引波動，美股週一4大指數盤中劇烈震盪，然在投資人逢低進場，終場僅道瓊收小黑，台股週二在力積電、群創、景碩等電子股開盤續揚，指數開盤漲11.13點，以35106.22點開出，受台積電、聯電、華邦電、聯發科等電子股，及金融股走勢疲弱影響，指數翻黑，早盤跌逾70點，不過，在ABF載板、光電、通訊網路、矽智財、航運、塑膠等類股逆揚，指數翻紅，指數漲逾160點，來到35256點，不過，在記憶體、面板，及AI股賣單湧入，指數急殺，指數跌近200點，回測34902點。

美股4大指數週一收盤互有漲跌且幅度不大。

請繼續往下閱讀...

道瓊工業指數下跌73.14點或0.15%，收48904.78點。

標準普爾500指數微漲2.74點或0.04%，收6881.62點。

那斯達克指數上揚80.65點或0.36%，收22748.86點。

費城半導體指數揚升38.99點或0.48%，收8137.36點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法