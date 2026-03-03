不能飛中東、也不能飛俄羅斯 全球飛機「塞爆」這條關鍵航線

根據航班追蹤網站Flightradar24資料，目前大量航班正被迫擠入中東周邊的狹窄空域。（圖擷取自flightradar24）

〔財經頻道／綜合報導〕美國和以色列2月28日對伊朗發動空襲，伊朗隨即展開報復，導致中東多個國家已不可避免捲入了美國、以色列和伊朗之間的衝突，隨著飛彈攻擊持續，波斯灣多個國家宣布關閉領空，而俄羅斯在2022年俄烏戰爭爆發後，也對西方航空公司關閉領空，這導致國際航空公司正被迫擠入愈來愈有限的飛行路線之中，位於伊朗北方的高加索走廊就成為關鍵航線。外媒指出，對於多數航空公司而言，此事極大限制了可用航線選項，不僅增加數小時飛行時間，也提高燃料與人力成本，並增加營運複雜性。

截至週一（2日），包含伊朗、伊拉克、科威特、以色列、巴林、卡達與阿拉伯聯合大公國在內的波斯灣國家領空，仍處於全面或部分關閉狀態；而自2022年俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯領空也對西方航空公司關閉。

請繼續往下閱讀...

根據航班追蹤網站Flightradar24資料，目前大量航班正被迫擠入中東周邊的狹窄空域，或改道經由沙烏地阿拉伯等地繞行。此舉通常需增加數小時飛行時間，並顯著提高營運成本與調度難度。

其中最關鍵的替代路線之一，是位於伊朗北方的高加索走廊，這涵蓋了亞美尼亞、喬治亞與亞塞拜然。高加索走廊連接歐洲與亞洲，並在中東航線受阻時吸納改道航班，不僅提供繞過目前關閉空域最有效率的路線，對許多全球航空公司而言，更幾乎是唯一選擇。

根據Google地圖，該走廊在最狹窄處僅約160公里寬，航班通行高度集中，被形容如「穿針引線」。若此通道再受干擾，航空公司將被迫採取更長距離、成本更高的繞行方案。

過去經驗顯示，當伊朗空域關閉時，航班曾大量北移至高加索地區。2025年6月伊朗短暫封閉空域期間，亞塞拜然每日額外承接約110架次航班，顯示該區已成為危機時的關鍵替代路徑。

然而，隨著航班持續湧入，高加索空域壅塞風險上升，一旦遇上天候不佳，航班調度彈性將進一步受限。市場亦關注，若衝突擴大至中亞地區，恐形成更大範圍的「空域封鎖帶」，進一步壓縮全球航線選項。但報導也指出，由於美國在中亞缺乏軍事基地，因此戰火延燒至中亞的可能性不高。

除高加索外，埃及、土耳其、沙烏地阿拉伯與阿曼等國，也承接大量改道航班，目前仍是少數維持航班運作的區域。向西飛行的航班則多集中於沙烏地阿拉伯西部單一路徑，再北上前往歐洲，推測是因該路線距離衝突區較遠，可避開衝突熱區。

報導提到，有一些航空公司面臨了更複雜挑戰，像是印度航空（Air India），印度航空原已因印巴關係緊張避免飛越巴基斯坦，改經由阿聯繞行前往歐洲與北美。但如今在波斯灣多國關閉空域後，被迫更向西繞行阿曼和沙烏地阿拉伯，甚至需在羅馬與維也納等城市中途加油，顯示航線壓力持續升高。

航空業諮詢公司Ishka Advisory的皮尼亞澤克（Eddy Pieniazek）在週一報告中表示，波斯灣地區的大規模航班中斷可能屬於「短期現象」，預期將「逐步恢復運作」。

皮尼亞澤克進一步指出，波斯灣地區在全球航空網絡中仍極為關鍵，「特別是在俄羅斯空域持續受限，以及非洲缺乏大型航空樞紐基礎設施的情況下」。

在美國和以色列於2月28日攻擊伊朗後，出於安全考慮，多個國家關閉了領空，航空公司也取消了航班。（歐新社）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法