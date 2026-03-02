戰事拖長油價恐飆至150美元 分析師：中印歐淪輸家

中東戰事若拖長，油價恐飆漲至每桶150美元。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博經濟研究（Bloomberg Economics）報告指出，伊朗佔全球石油供應5%，若其石油生產完全中斷，國際油價恐漲20%，再者，全球20%的石油供應取道荷姆茲海峽，如果該海峽關閉，每桶油價恐漲至108美元。

該報告說，如果油價持續走高，將衝擊中國、歐洲與印度等主要進口國，俄羅斯、加拿大與挪威等出口國將受惠。至於美國，隨著較高的燃料成本擠壓所得，消費者將蒙受損失，但頁岩油的開採讓美國成為原油出口國，致使油價升高對其整體經濟的影響較小。

相關影響以及影響程度將取決於未來幾天、幾週，甚至幾月的局勢發展。彭博經濟研究分析師指出，預期伊朗的回擊將持續升高。他們說，「雖然無法與美國的軍事優勢匹敵，但伊朗能使美國付出沈重代價，並將其拖入中東戰爭泥淖」。

金融服務公司AMP首席經濟學家奧利佛（Shane Oliver）認為，這場衝突有60%的可能性是規模有限的戰爭，如果是這樣，川普將在未來1週左右宣佈勝利，但另一個可能是更長期的對峙，致使油價恐翻倍至每桶約150美元。

報導說，基於中國進口約99%的伊朗出口原油，如果伊朗中斷供油，中國的煉油廠將受衝擊。道明證券（TD Securities）分析師估計，2025年中國進口的伊朗原油佔其海運原油進口13%。該報告說，「中國將失去另一個廉價的石油來源。由於印度與中國的需求可能轉向大幅折扣的烏拉爾原油，致使俄羅斯受益」。

