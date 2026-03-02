春節長假＋美國進口車關稅干擾 2月豪華車領牌數近腰斬

美國進口車關稅政策不確定因素持續發酵，造成2月豪華車品牌領牌數僅4008輛，年減45.1%，占整體車市銷售占比更從去年同期的26.5%下滑至18.2%。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕2月全台新車領牌數出爐，受到2月農曆春節長假及228連假影響，2月工作天數明顯縮短，使得2月全台新車領牌數僅2萬2043輛，較去年同期縮水近2成。

其中進口車2月領牌數為1萬0405輛，年減24.7%，市佔率47.2%，尤其是美國進口車關稅政策不確定因素持續發酵，造成2月豪華車品牌領牌數僅4008輛，年減45.1%，占整體車市銷售占比更從去年同期的26.5%下滑至18.2%。

請繼續往下閱讀...

若把1~2月全台新車累計領牌數一起看，淡化農曆春節落在不同月份的比較基礎差異，1~2月全台新車領牌數達5萬7116輛，較去年同期減少8.7%；進口車累計1~2月領牌數達2萬4967輛，年減17.9%。

其中和泰（2207）汽車代理的TOYOTA+LEXUS1~2月領牌數達2萬3393輛、年減12.5%，市佔率達41%。

中華（2204）汽車旗下MITSUBISHI+CMC+MG三品牌1~2月領牌數達7023輛、年增9.2%，市佔率12.3%。

裕日車（2227）旗下NISSAN+INFINITI 1~2月領牌數達1698輛、年減17.7%，市佔率達3%；三陽（2206）代理的HYUNDAI汽車1~2月領牌數達2534輛，年增10.5%，市佔率4.4%。

台灣本田（HONDA）1~2月領牌數4153輛，年增38.6%，市佔率7.3%；FORD1~2月領牌數達2845輛，年增55.7%，市佔率5%。

豪華車品牌1~2月累計領牌數達1萬1242輛，年減34.2%，其中LEXUS1~2月領牌數達4500輛，年減25.8%；Ｍ. Benz1~2月領牌數達2916輛，年減39.4%；BMW1~2月領牌數達1799輛，年減22.8%。

PORSCHE、LAND ROVER1~2月領牌數分別為530輛、262輛，分別年減55.5%和17.6%；VOLVO和AUDI1~2月領牌數分別為513輛、430輛，較去年同期成長27.6%和4.4%。

車商表示，展望3月，雖有美伊戰爭及美國關稅政策等不確定性影響，但在政府新購貨物稅補助及汰舊換新政策延長的帶動下，總市場預估領牌數可達3萬6000輛，較去年同期微減3%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法