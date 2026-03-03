千金股解密—光聖6442

光聖（6442）在去年9月初股價突破1000元，成為矽光子首檔千金股。（圖擷自光聖官網）

〔財經頻道／綜合報導〕光聖（6442）是光通訊元件製造商，主要業務為各式光纖及光纖連合器的製造加工及買賣，業務範疇涵蓋通訊光電介面產品及通信網路設備之加工等。光聖在去年9月初股價突破1000元，成為矽光子首檔千金股，並在2月進一步突破2000元大關。

千金股小檔案 股名 代號 光聖 6442 資本額 7.81億元 主要業務 光通訊元件 產業利基 受惠矽光子題材，Google TPU主要供應商 2025年EPS 預估超過21元 2024年EPS 14.3元 2023年EPS 2.53元

生成式AI熱潮大爆發，帶動超大型資料中心和高速光模組的需求，光被動元件出貨動能強勁，矽光子題材持續發酵，使得光聖成為光通訊族群中的熱門焦點。政府推動「AI新十大建設」政策，積極發展矽光子等題材，光聖也成功搭上相關題材，營運有望隨著大客戶資料中心持續擴展而受惠。

光通訊產品有幾大特性，包含客戶認證時間長、良率和穩定性要求高、一旦導入不易更換供應商等。這代表客戶黏著度高、長期供貨機會穩定，且毛利率相較於一般電子零件佳。

外資認為，光聖的光纖線材在「高良率」的穩定性下，獲得美系雲端服務供應商（CSP）大廠青睞，光聖約90％營收來自美系CSP大廠，是最直接受惠美系雲端服務供應商AI硬體與資料中心擴張、純度最高的供應鏈廠商。

根據外資報告，光聖與美國科技大廠Google相關營收佔比約9成，屬於客戶集中度極高的個案之一。隨著 Google TPU（張量處理器）架構擴張，光聖被視為其光纖線材的關鍵供應鏈受惠者。

市場人士指出，光纖線材雖非高度技術密集產品，但「高良率」才是最大關鍵，尤其是超高密度的線纜上，而光聖長期的高良率表現，是美系CSP持續下單的關鍵因素。

光聖近年財務表現因成功切入資料中心供應鏈而呈「跳躍式成長」。高毛利率的資料中心被動元件產品成為營收主力，是光聖毛利率與獲利大幅提升的關鍵，RF連接器業務也擺脫毛利市場，貢獻穩定獲利。

