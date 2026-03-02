握790萬存款卻為20元麵包發抖！75歲退休公務員悲揭「極致摳省」代價

日媒以真實案例揭示，當存款成了最後防線，退休生活反而會越活越緊縮。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕明明為退休準備了充足資產，真正進入晚年時，不少人卻對減少1塊錢都感到恐懼。日本一名75歲退休公務員握有4000萬日圓（約新台幣794萬元）存款，每月還有20萬日圓（約新台幣4萬元）年金收入，退休生活理應無憂，卻在超市裡對著100日圓（約新台幣19元）麵包猶豫不決，甚至手指發抖。日媒以真實案例揭示，當存款成了最後防線，退休生活反而會越活越緊縮。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，加藤正雄（75歲，化名）3年前喪妻，目前獨居在千葉縣郊區自宅。退休前，他已繳清房貸，也以現金完成房屋翻修，而且這一切都是在他沒有動用4000萬日圓積蓄的情況下實現的。他的資產完好無損，但這並不意味著他可以享受悠閒的退休生活。

理財條件看似充裕，但他的日常生活卻極度節制。餐桌上多為特價商品組合而成的簡單餐食，進超市購物時總反覆衡量「是否真的必要」。在超市的麵包櫃檯前，他拿起一個標價100日圓（約新台幣19元）的麵包，然後又放回貨架上，他這樣做的時候，手指有時會微微顫抖。

他坦言「並不是沒錢，但只要一花錢，就覺得資產在減少。」每當想到未來可能面臨高額養老院費用或重大疾病醫療支出，心中便充滿不安。他說「花1000日圓存款就變少1000日圓。那個數字下降的事實，讓人很害怕。」

更慘的是，這種焦慮也影響到他的社交生活。朋友邀約聚餐，他往往因覺得「幾千日圓太浪費」而婉拒。每週固定到銀行補登存摺、確認年金入帳與餘額未減，成為他維持安心感的儀式。為了守住資產，他的人際互動卻日益減少。

專家指出，即使資產水準達到社會平均之上，心理層面的「不確定感」仍可能放大焦慮。尤其在失去伴侶、缺乏家人依靠的情況下，金錢往往被視為唯一的安全保障，一旦減少，便象徵風險逼近。

加藤的例子並非個案，而是高齡社會下的一種縮影。當「守住存款」成為退休生活的核心目標，生活本身的價值與樂趣，也在無形中被一併削減。

