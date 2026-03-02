值得囤貨！好市多3月11款商品大降價 這款現省33％

值得囤貨！好市多3月11款商品大降價，Chobani脫脂希臘優格現省33%。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕又到了好市多（Costc）每月1次的優惠活動，美食達人表示，3月有11款商品折扣力度相當可觀，多數至少打75折，而20盒裝的Chobani脫脂希臘優格最殺，便宜33%，每盒不到1美元，僅需0.6美元（約新台幣19元）左右。

《Eat This, Not That!》報導，資深購物達人格羅斯表示，好市多最新一批優惠活動從年3月2日至3月29日有效，涵蓋您喜愛的各種飲品、冷凍食品、廚房必備品等等，折扣力度相當可觀，而以下11款商品，是最值得囤貨的商品。

1、波比汽水

15罐Poppi蘇打水，現在優惠5.5美元（約新台幣173元）！這款益生菌蘇打水含有4%的果汁和有益腸道的益生菌。

2、優質蛋白

如今，幾乎所有健康專家都給予相同的減肥建議：增加蛋白質攝取。 Premier Protein蛋白奶昔讓您輕鬆攝取一餐所需的蛋白質，同時還能享受美味甜點。現18瓶裝現優惠8美元（約新台幣251元），僅售23.99美元（約新台幣753元），便宜25%。

3、洋芋片

本月零食優惠多多，快來選購你最愛的洋芋片吧！一大包奇多脆脆洋芋片可省2.40美元（約新台幣75元）；菲多利經典混合裝洋芋片可享5美元（約新台幣157元）優惠，僅售13.99美元（約新台幣439元），省26%。

4、經典馬裡納拉

Costco顧客之間一直存在著一個爭論：Rao's和Classico哪個比較好？很多人說他們會買打折的。這個月，Classico三罐裝優惠4美元（約新台幣126元），只要8.89美元（約新台幣279元）折價達31%，平均每罐不到3美元（約新台幣94元）。

5、Chosen Foods經典美奶滋

Chosen Foods經典酪梨油美奶滋超級美味，而且比傳統蛋黃醬更健康。本月購買可享3美元（約新台幣）優惠，一大罐僅售6.99美元（約新台幣220元），便宜30%。

6、Suja有機免疫力保健飲

正值感冒和流感肆虐季節，而Suja有機免疫力保健飲，可保持春季健康，趁現優惠4.5美元（約新台幣141元）值得下手。

7、Chobani脫脂希臘優格

Costco的Chobani脫脂希臘優格一直都很划算，不過，這個月的優惠力道更是空前絕後。20盒裝的組合裝省6美元（約新台幣188元），只需11.99美元（約新台幣377元）便宜33%，平均每盒僅需0.6美元（約新台幣19元）左右，我從未見過低於1美元（約新台幣31.4元）的Chobani酸奶。

8、安妮的有機肉桂捲

我兒子特別愛吃熱肉桂捲，所以我喜歡在冰箱裡準備一些即食肉桂捲。安妮有機肉桂捲味道很棒，本月優惠4.5美元（約新台幣141元），只要10.99美元（約新台幣345元），便宜29.05%。

9、Perdue 日本麵包粉裹雞胸肉塊

5磅裝的Perdue Panko麵包粉雞胸肉塊，可節省4美元，僅售9.99美元（約新台幣314元），便宜28.59%，這款雞塊超級美味酥脆，是孩子們喜愛的傳統選擇。

10、玲玲雞肉蔬菜鍋貼

美國人最愛的冷凍亞洲餃子本月在Costco打折。幾十年來，我一直在Costco購買大包裝的玲玲雞肉蔬菜鍋貼。這個月，購買可享3.20美元（約新台幣101元）的折扣。

11、完美酒吧

我只吃Perfect Bars蛋白棒，這個月它也打折，優惠6美元（約新台幣188元）。這款方便攜帶的蛋白棒需要冷藏，因為它是用最新鮮的原料製成。

