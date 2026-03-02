焦點股》全新:光通訊需求大 產能再擴充

應光通訊供需缺口產能再擴充，全新直衝漲停。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕因應光通訊供需缺口，砷化鎵全新（2455）宣布產能再擴充，今日開盤後放量直衝漲停239元，截至10:30分為止，成交量超過8000張，漲停委買張數近400張。

法人分析，全新原已規劃2026年購置三台MOCVD設備及一台E-Beam（CW Laser用），近期規劃改為購置五台MOCVD，新增二台設備於2027年及2028年有所貢獻；巨型資料中心建置使光收發模組（Optical Transceiver）間接客戶展望均提升，客戶的CW Laser進度更近一步。且國際大廠Lumentum法說認為，光傳輸元件市場供需缺口為30%，訂單於2026年已滿且新訂單排至2027年，顯現光通訊未來二年需求持續。全新光電子客戶再上修光收發模組的需求預期，元大投顧預期2026年及2027年光電子事業占比為42%及49%，較先前估計的40%及45%提升。

請繼續往下閱讀...

觀察三大法人動態，外資上週五買超達4332張，自營商買超395張，主力買超更來到5178張，買超券商以元大永寧、凱基台北、元大總公司為主，法人認為，粗估今年每股稅後盈餘（EPS）接近6元、明年EPS則上看8元，由於股價漲幅已高，投資人可等回檔進場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法