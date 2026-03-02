最多撐25天？小摩警告 : 荷姆茲海峽一旦封鎖 中東原油最壞狀況

荷姆茲海峽危機突然升級，一旦被封鎖，中東七大產油國儲存能力僅能支撐25天。（資料照，美聯）

〔財經頻道／綜合報導〕荷姆茲海峽危機驟然升級。摩根大通警告（JPMorgan）警告，倘若海峽完全封鎖，中東七大產油國的陸上與海上儲存能力，最多只能吸收約25天的滯留產量，之後將被迫全面停產。這意味著，市場面臨的將不只是價格飆升，而是實體供應的中斷。

據報導，川普表示，美國與以色列將持續對伊朗採取軍事行動，直到達成所有目標。緊張局勢升溫之際，雖然荷姆茲海峽尚未正式宣告封鎖，但船東已普遍避開該航道，油輪實際通行幾近停滯。

這條水道承載全球約5分之1的石油與液化天然氣運輸量，是全球能源動脈。

數據顯示，正常情況下每日約有1900萬桶液體燃料經此出口，其中原油約1600萬桶。但2月28日，通行原油出口量已暴跌至約400萬桶，且幾乎全為伊朗原油，僅為正常水準4分之1。雖然沙烏地阿拉伯與阿聯酋可透過替代管道分流部分原油，但總輸送能力有限，遠不足以彌補海峽若全面停運所造成的缺口。

針對儲存上限，摩根大通對沙烏地阿拉伯、阿聯、伊拉克、科威特、卡達、阿曼與伊朗七國進行詳細估算。陸上儲存容量約3.43億桶，約可容納22天的滯留產量；此外，約60艘空置油輪可提供約5000萬桶的海上儲存緩衝，將維持時間延長3至4天。兩者合計，在最極端情境下，產油國最多只能維持約25天正常生產。一旦儲存設施飽和，強制減產甚至全面停產將成唯一選項。

價格已提前反映風險。摩根大通估計，目前布蘭特原油價格中已含9至10美元／桶的地緣政治風險溢價，主要與伊朗相關局勢掛鉤。而能源通膨壓力也開始向終端市場傳導。美國零售汽油價格自1月每加侖2.83美元升至2.94美元，儘管仍低於去年同期約6.7%，但上行趨勢已逐步確立。

更值得注意的是需求面。摩根大通指出，今年前兩個月全球原油日均消費量年增約140萬桶，增速幾乎是先前預期的兩倍。在需求強勁、供應通道受阻的雙重壓力下，若荷姆茲海峽局勢進一步惡化，油價上行風險恐遠超目前市場定價。

