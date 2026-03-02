荷姆茲海峽遭伊朗封鎖 法人估市場最多忍受10天

荷姆茲海峽遭伊朗封鎖，法人估市場最多夠忍受10天。（路透檔案照）

〔記者張慧雯／台北報導〕荷姆茲海峽遭伊朗封鎖，國際油價大漲，根據最新法人報告指出，全球市場最多能夠忍受10天左右，若美國無法在10天內確保荷姆茲海峽的安全通行，市場的恐慌可能會螺旋升級。

根據元大投顧最新報告指出，根據2026年1月IEA發布的OMR，OECD國家的商業庫存為2838 mb，若以60天門檻庫存計算，只要庫存超過2747mb，庫存天數就可以維持在安全水位60天以上，是以即便未來10天荷姆茲海峽因為安全疑慮而無法順利通行，全球原油供給大多可控，但真正的問題是，美國無法在10天內確保荷姆茲海峽的安全通行，市場的恐慌可能會螺旋升級。

元大投顧也分析，考慮到目前伊朗的攻擊大多是以短程導彈襲擊伊朗周邊國家，僅對以色列用長程導彈襲擊，且伊朗對周邊國家與美軍的襲擊大多被防空系統攔截，一方面顯示伊朗可能在這次的軍事行動中，相當程度的武裝力量已經被摧毀導致軍備補給的吃緊（需要把長程導彈留在對以色列上），另一方面顯示美軍的軍事力量還是明顯的優勢，元大投顧預估，很可能很快的荷姆茲海峽就會暢通，持久戰並不是元大投顧預估的基準情境。

元大投顧也建議，美國股市進入2026年就是區間盤，每逢週四五都是逢高必壓回，顯示市場一直在防備不知道川普說不準哪個週末就要動手，如今美方已經出手，只要伊朗政權的更迭沒有發生，短線市場風險趨避在所難免，但考慮到局勢瞬息萬變，投資人短線不需要過度的方向性交易，可以選擇用一些期權工具進行適度避險即可。

