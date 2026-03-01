荷姆茲海峽受阻升高風險 OPEC+宣布石油增產

荷姆茲海峽是全球能源運輸要道。（路透檔案照）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕伊朗對美以兩國空襲展開報復，實質性封鎖攸關全球能源運輸的荷姆茲海峽，可能引爆油價上升，衝擊全球經濟。在此情況下，石油輸出國組織（OPEC）及其以俄羅斯為首的盟國（合稱OPEC+）宣布幅提高石油產量配額，增幅超出預期。

《法新社》1日報導，該組織成員包括主要產油國沙烏地阿拉伯和俄羅斯，以及幾個遭受伊朗襲擊的波斯灣國家，同意將日產量增加20.6萬桶，將於4月實施。據了解，在美伊衝突爆發前，市場原本預期OPEC+在4月份僅會維持每日小幅增產約13.7萬桶。

聲明中並未提及伊朗衝突爆發，而是將增產的原因總結為「穩定全球經濟前景和當前健康的市場基本面」。

不過，Rystad Energy分析師里昂（Jorge Leon）警告，此次商定的增產幅度可能不足以阻止伊朗衝突導致油價在2日開盤時飆升。

里昂指出，伊朗可能以荷姆茲海峽為目標進行報復。該海峽是全球近4分之1海上石油運輸的關鍵航道。

伊朗伊斯蘭革命衛隊已通知船隻禁止通行該海峽。1日，伊朗國家電視台指出，一艘油輪在試圖「非法」通過海峽時遭到襲擊並正在下沉，並播放海上油輪燃燒的畫面。

里昂表示，如果石油無法通過荷姆茲海峽，每天額外增產20.6萬桶對緩解市場壓力作用甚微，「目前物流和運輸風險比產量目標更為重要」。OPEC+的舉措「不太可能平息市場恐慌」，油價將取決於波斯灣局勢的發展和航運狀況，而不是相對較小的產量增長。

