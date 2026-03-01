79歲翁擁700萬元買不到親情！不是不孝、只是苦奈 兒崩潰說「別再指望我，你有錢，就用它維持生計吧」

[1

〔財經頻道／綜合報導〕隨著年齡增長，許多人在日常生活中會尋求家人的幫助，這通常是由於配偶過世或身體機能下降等原因造成。然而，擁有巨額的存款和家人，並不代表就能完全依賴他們。家庭成員在工作、育兒以及身心需求方面也存在局限性，一旦這種支持平衡被打破，親情關係就可能突然破裂。

日本一名79歲的獨居老翁擁有約台幣700萬元存款、月領6萬多元退休金，卻被兒子嗆「別再指望我了。你有錢，就用它去維持生計吧。」道盡了人生的辛酸。

松田先生（化名，79歲）大約3500萬日圓（台幣700萬元）的存款和證券，加上房產的評估價值，他的資產總額約為6500萬日圓（台幣1300萬元）。此外，他每個月還有大約16萬日圓（台幣3.2萬元）的退休金，所以他的生活並不拮据。

松田五年前他失去妻子，現在獨自住在郊區自己名下的房子裡。

即便如此，松田還是無法停止與她52歲的大兒子聯繫。起初，只是些諸如「燈泡壞了」或「我的手機出問題了」之類的日常瑣事尋求協助，但很快地，他開始更多地抱怨，諸如「我感到孤獨」、或「我睡不著覺」之類的感受。深夜來電和反覆撥打給家人，卻無人接聽的電話成了家常便飯。

松田打電話給長子說「我一個人吃飯真的很難」，每次聽到這些話，長子都會在工作和家庭之餘抽出時間回家看看。

然而，隨著探訪次數的增加，松田的要求也逐漸升級。如果一週沒來，他就會生悶氣，有時還會指責長子「冷漠」或「不孝」。

有一天，大兒子說：「那樣做已經不是幫忙了。我不可能一直照顧你的情緒。」

松田回應：「依靠家人有什麼錯？你覺得是誰把你養大的？」

對他的長子來說，這些話聽起來像是要讓他背負沉重的債務。松田有時還會說「必要時你可以繼承遺產」和「我走了以後，一切都歸你了」。他本意是想讓長子安心，但對他的長子來說，卻感覺像是被金錢束縛。

長子多次建議，松田可以僱人做家務，也有監督服務。有錢，不如用它來把生活理順。但松田搖了搖頭說 ：「我不想讓陌生人進我家。我不想讓鄰居知道」，他固執地拒絕接受援助服務，堅持一家人互相扶持。

然而，松田一家並不住在一起，長子每天往返於自己家和父母家之間，以此來維持生計。這種負擔從外人看來或許不明顯，但實際上卻不斷累積。

轉捩點出現在一次爭吵中。松田沮喪地說：「如果你不來，那就夠了。我會重新考慮遺產的事」，就在這時，他長子的表情突然變得冰冷。

幾天後，松田收到了一封訊息，開頭就是這些話：「我不要再依賴它了。我無法替你承擔所有的憂慮。你有錢，就用它來謀生。請僅在必要情況下與我們聯繫。」

松田多次撥打長子的電話，但無人接聽。這時，松田第一次開始思考，自己向對方求助的方式會給人怎樣的印象。他意識到，原本想表達的幫助，或許會被對方解讀為一種脅迫，彷彿是利用繼承權和人脈關係來為自己開脫。

松田隨後向當地一家綜合援助中心尋求協助。他發現，除了家人之外，還有許多他意想不到的幫助方式，例如監護服務、家務協助和送餐服務。

對於擁有資產的松田來說，費用並非主要問題。真正的問題在於他家庭關係中存在的依賴結構。擁有資產並不一定意味著安全感。事實上，這可能會讓周圍的人產生一種期望，認為「既然你有錢，就應該自己照顧好一切，不用依賴家人」。

松田的案例表明，老年人的經濟狀況越好，如果他們在贍養方面劃清界限，就越容易與他人關係破裂。

問題不在於資產的數量，而是他們依賴他人的方式。依賴家庭成員需要事先約定依賴的頻率和範圍，任何提及金錢或遺產的行為都會扭曲彼此的關係。如果沒有在利用外部服務的同時保持一定距離的計劃，那麼「因為我們是一家人，所以這樣做很自然」的假設，很容易在親人間的溝通關係中瓦解。

