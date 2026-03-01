終於等到甕中抓鱉！30枚炸彈轟哈米尼藏身住所 死前正在開高層會議

美國白宮證實伊朗最高領導人哈米尼（圖左）已被炸死。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國白宮證實伊朗最高領導人哈米尼已被炸死。根據美國媒體最新報導，哈米尼死前正與高層領導層人員召開會議，以色列向哈米尼居住的建築物投擲30枚炸彈，也暴露了哈米尼的藏身住所。

據報導，作為以色列和美國協調計畫的一部分，以色列戰鬥機根據情報，向哈米尼居住的建築物投擲了30枚炸彈，此前情報顯示該建築物內正在舉行高級別領導人會議。

《華爾街日報》報導，以色列和美國的情報官員長期以來，一直在等待伊朗伊斯蘭共和國高級政治和軍事領導人舉行聯席會議，以便同時對他們發動攻擊。

一位美國官員表示，美軍的軍事行動在當地時間週日凌晨之前仍在繼續。除了哈米尼之外，還有多名伊朗高級軍事和政治官員在襲擊中喪生。

據報導，以色列戰鬥機向伊朗最高領袖哈米尼的住所投下了30枚炸彈。（截圖取自網路）

川普表示，這次由海空聯合發動的轟炸行動將「持續一周，或直至必要時停止」。

根據伊朗國家媒體報導，伊朗正進入「過渡時期」。在選出新的最高領袖之前，將由一個三人委員會管理國家。

