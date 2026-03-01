彰化「地方產業創新研發」5產業可加分 聯合申請最高補助200萬

產業永續發展不斷投入研發與創新，圖為彰化縣水銡利觀光工廠。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕經濟部與各縣市政府共同推動「地方產業創新研發推動計畫」（地方型SBIR）已邁入第18年，彰化縣政府今年編列3000萬元自籌預算，結合中央補助款，將於4月1日起受理申請。縣府今年特別祭出加分獎勵，鎖定數位轉型、自動化與智慧化、能源轉型、樂齡產業與新創事業，縣府並強調上下游廠商聯合申請過件率百分之百，最高補助可達200萬元。

今年補助經費跟過去相同，單一企業最高補助100萬元，若聯合申請，補助上限可提高到200萬元。去年彰化縣有3案6家廠商聯合申請，全數提案成功獲得補助，而相較於單一廠商有103家提出申請、共核定62家，過件率僅約6成，聯合申請成功率高出許多。

縣府經濟暨綠能發展處表示，許多廠商遺珠之憾的原因，多半在於研發計畫的可行性不足、創新內容薄弱，或是計畫書撰寫未能精準對接產業趨勢。縣府鼓勵企業透過上下游或跨域合作方式，聯合提案，放大研發評估成效。

今年審核重點產業，包含數位轉型、自動化與智慧化、能源轉型（綠能）、樂齡產業及新創事業等關鍵領域提供加分誘因。

為了讓業者少走冤枉路，縣府將在本月份巡迴辦理3場提案說明會，邀請過來人分享與專家解析撰寫訣竅，3月11日縣府城觀處多媒體視聽室、3月13日社頭織足藏樂館2樓國際會議室、3月18日彰濱產業園區服務中心。

凡設籍彰化縣的公司、行號（實收資本額1億元以下或員工數未滿200人）的廠商均可在4月1日至4月30日提出申請，單一申請最高100萬元、聯合申請最高200萬元。

