包款放緩、唇釉補位？Prada財報：靠「授權生意」創雙位數成長

〔記者邱巧貞／台北報導〕在精品產業面臨景氣循環壓力之際，Prada集團（股票代碼：1913.HK）仍交出穩健成績。

根據最新財報顯示，Prada集團2025年前九個月權利金（Royalties）收入達1.01億歐元，年增率達 11.4%。在精品皮件需求放緩的環境下，該項成長主要來自眼鏡與美妝產品的授權業務，財報亦特別指出，權利金收入增長的關鍵動能來自Prada Beauty產品在全球市場的強勁需求。

2019年，Prada與全球美妝集團L’Oréal簽署長期授權合作協議，將品牌旗下香氛、彩妝與護膚產品的研發、生產與全球市場營運交由L’Oréal Luxe負責，並自2021年起正式生效。透過此「輕資產」授權模式，Prada無需負擔產品開發、供應鏈管理與法規測試等高額資本支出，即可透過品牌授權金取得穩定且高毛利的收益來源，成功切入美妝市場。

在2026年經濟環境不確定性升高的情況下，美妝業務亦展現出相對防禦性。當消費者對萬元級包款轉趨審慎，一支單價千元、具備品牌識別度與實用保養功能的唇妝產品，成為Prada維持市佔與現金流的重要入門級奢侈品載體。

Prada近年持續提升彩妝品類的營收佔比。繼多款彩色潤唇膏在全球引發斷貨潮後，Prada Beauty於2026年春季推出首支「率性持光凍唇釉」（1,650元），憑藉高辨識度設計與頂級質地，迅速成為美妝市場的話題新品。

新品結合全球熱銷「經典潤唇膏」的深層滋潤功效與唇釉的飽和光澤，採用獨創「光凍質地」，並添加玻尿酸微分子，打造細膩不黏膩的妝感；搭配光線折射技術，使雙唇在不同光源下皆呈現剔透玻璃光感。全系列精選10款涵蓋裸、粉、紅、棕、橘的高訂色選，其中#P258冰晶煙粉與#R220霜凍緋紅分別主打柔嫩光澤與校正膚色需求；同步復刻曾限量售罄的「U002 妄甜香蕉」與「U000 顛覆綠」，可單搽或疊搽，提升妝容層次。

外觀則採用銀色金屬管身，搭配Prada經典顛覆綠三角唇刷設計，呼應品牌標誌性三角Logo，展現精品彩妝的高辨識度與溢價能力。

