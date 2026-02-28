傳美國對台軍售卡住了 美媒爆白宮有這個考量

《紐約時報》報導引述未具名的美國官員的話稱，儘管國會議員在1月批准了對台武器銷售計劃，但該計劃目前在國務院陷入停滯。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國《紐約時報》報導，川普政府推遲對台數十億美元的武器銷售，以確保川普對北京的訪問順利成功。報導引述未具名的美國官員的話稱，儘管國會議員在1月批准了對台武器銷售計劃，但該計劃目前在國務院陷入停滯。

報導也稱，白宮已指示各機構在川普與中國國家主席習近平會晤前不要推進該計畫。

本月初，川普和習近平通電話，討論即將舉行的高峰會前的貿易和地緣政治熱點問題。通話後，中國政府表示，習近平提出了台灣問題，並特別敦促美國「極其謹慎」地處理對台北的武器銷售。

近年來，中國加大了對台灣的政治和軍事壓力，以強化其對台灣是中國領土一部分的立場。據報導，習近平在與川普的通話中表示，北京絕對不會允許台灣分裂。

美國國務院告訴紐約時報，他們不對正在進行的軍售發表評論，並補充說，本屆政府「已經非常明確地」表示，美國對台灣的承諾仍然有效。

根據《紐約時報》引述一位官員的話報導，這筆軍售金額約130億美元（台幣4078億元），高於去年12月宣布的110億美元（台幣3451億元）。 《金融時報》今年2月初曾報導，美國正準備對台灣進行新一輪軍售，令中國官員感到不安。

美國和台灣本月最終敲定貿易協議，進一步加強了兩國經濟聯繫。該協議降低了關稅，提高了美國產品在亞洲的市場准入，並將數十億美元引入美國的能源和科技項目。

