美以聯手打伊朗 油價黃金走勢、經濟衝擊一次看

美國及以色列聯手攻擊伊朗，恐推高金價及油價。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕以色列2月28日對伊朗發動「先發制人」的攻擊，這標誌著中東局勢從長期的影子戰爭轉向更直接的軍事對抗。此次軍事行動對全球金融市場產生即時且劇烈的衝擊。

以下針對油價、黃金及其他經濟層面的詳細分析，說明如下：

1、原油市場：供應中斷風險與溢價

在以色列攻擊伊朗後，布蘭特原油（Brent）及西德州原油（WTI）價格通常會瞬間跳漲 7% 至 10%。雖然伊朗不是全球最大產油國，但其出口仍占全球出口的一定比例，因此戰火升溫令地緣政治風險溢價上升，交易商將這部分提前反映在價格。

市場分析指出，若主要運輸路線如荷姆茲海峽遭封鎖或干擾，油價甚至可能觸及更高的階段性價格，最壞情況每桶可能攀升至100美元以上。

總而言之，短期內油價上漲及波動性加劇，中期來看，若局勢緩和且供應未中斷，油價可能回落。至於長期恐因地緣政治風險溢價震盪加劇。

2、黃金市場：避險情緒的高點

黃金作為傳統避險資產，在戰爭爆發時會受到強力支撐。在 2026 年 2 月的局勢下，金價已在每盎司5000 美元以上震盪。隨著空襲發生，避險資金會進一步推升金價。

除了地緣政治，各國央行（特別是中國與俄羅斯）為了擺脫對美元的依賴而增持黃金，也強化金價的底部支撐。

3、其他重大衝擊

領域 影響性質 具體表現 股市 負面/劇烈波動 全球股市通常會出現 1% - 2% 的即時跌幅。國防工業股價則可能逆勢上漲。 通膨壓力 持續升溫 能源價格上漲將轉嫁至運輸與生產成本，這使得各國央行（如 Fed）在 2026 年降息的計劃可能被迫延後。 航運物流 成本增加 海運保險費率將大幅跳漲，船隻可能被迫繞道（如繞行好望角），增加運輸時間與全球供應鏈壓力。 匯市 美元走強 投資人湧入美元、瑞士法郎避險。新興市場貨幣（如印度盧比、新台幣）可能面臨貶值壓力。

以色列攻擊伊朗後，緊接著觀察重點有3大面向：

1、伊朗的報復行動：若伊朗選擇攻擊鄰近國家的石油設施或封鎖海峽，油價將失去天花板。

2、美國的參與度：美國直接參戰，市場動盪將升級為全球金融海嘯級別。

3、外交談判：關注日內瓦或其他地點是否仍有外交斡旋空間。

