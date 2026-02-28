中國女遊客站日本平交道遭撞亡！家屬怒告求償：沒中文標示害命

日本兵庫縣神戶市垂水區的一處平交道，2025年1月發生2名中國女子在平交道柵欄裡等待列車通過時，被撞死的事故。圖為事發平交道。（圖擷自Google街景）

〔財經頻道／綜合報導〕日本兵庫縣神戶市垂水區在2025年1月發生死亡事故，有2名中國籍女子站在平交道裡面，被山陽電氣鐵道的列車撞擊後身亡，這2名中國籍女子的父母事後向山陽電氣鐵道和列車司機提告，全案於週五（27日）首次開庭審理進行辯論，2名中國籍女子父母的代理律師認為，事故現場僅有日文警示標語，沒有中文標示，指控平交道基礎設施不完善，因此向山陽電氣鐵道和列車司機求償1億3900萬日圓（約2834萬元新台幣）。山陽電氣鐵道則請求法官駁回訴訟。

綜合日本媒體報導，這起事故發生於2025年1月9日下午，2名中國籍女子分別為23歲張新恰和24歲楊景文，地點位於山陽電氣鐵道西舞子站至大藏谷站之間的一處平交道。

2人當時先從平交道一端進入，跨越鐵軌準備從另一端出去時，柵欄正好因列車即將駛來而放下，2女被柵欄攔住後並未繼續移動，誤將平交道柵欄內側區域當作等候區，因此站著等待，最終被迎面而來的列車撞死。

事後，2人的家屬針對山陽電鐵及駕駛提起訴訟，求償合計約1億3900萬日圓。

神戶地方法院週五（27日）對該案進行首次開庭審理，針對事故原因，死者家屬在訴狀中指出，作為等候區的平交道柵欄與道路之間距離僅約1.25公尺，且坡度陡峭，可能導致2人誤將柵欄內側當作等待區域，進而釀成事故，並主張「山陽電鐵明知存在危險性，卻怠於採取防範措施」。

死者家屬代理律師在代為宣讀聲明時指出：「在中國幾乎沒有接觸鐵路平交道的機會，若未設置中文標示，根本無從了解相關規則。奪走性命的，是平交道基礎設施本身的不足。」

對此，山陽電鐵在答辯書中表示，即使考量等候區的形狀，也不至於影響等候行為，「完全無法認為與事故發生有關」。公司並指出，平交道已設置柵欄與警報裝置等必要安全設備，且駕駛在發現2人後已立即煞車，主張「並無違反注意義務」。

此外，山陽電鐵也指出，2人在警報聲響起、柵欄降下後，仍持續以智慧型手機拍攝周邊情況，認為2人的過失極為重大，請求法官駁回訴訟。

目前全案尚未判決，後續審理進度仍有待後續開庭釐清，不過在事故之後，現場已於今年2月完成改善工程，包括擴大等候空間並新設較為平緩的坡道。

