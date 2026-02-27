美PPI衝高澆熄聯準會降息預期 道瓊開盤一度跌近800點

〔編譯魏國金／台北報導〕美國勞工統計局27日公布數據顯示，1月生產者物價指數（PPI）漲幅超出預期，與通膨放緩的希望背道而馳。較預期火熱PPI以及對科技類股的疑慮，使道瓊開盤一度跌近800點。

數據顯示，排除波動較大的食品與能源價格，1月核心PPI經季節性調整月增0.8％，從上一月的0.6%升高，也遠高於道瓊預期的0.3%增幅。整體PPI月增0.5%，也遠高於預期的0.3%，並較上一月上升0.1個百分點。

核心PPI年增3.6%、整體PPI年增2.9%，雙雙高於聯準會（Fed）2％的通膨目標，顯示物價上漲仍是影響美國經濟的重要因素，聯準會短期內降息機率渺茫。

PPI的走高主要由服務價格推動，數據顯示，1月服務價格月增0.8%，創2025年以來最大漲幅，相較之下，產品價格實際下滑0.3%，不過，核心商品價格上漲0.7%。

服務價格上漲中，逾20%來自專業與商務設備批發利潤的上升，在產品方面，能源與食品價格下滑，而金屬價格上升4.8%。貿易服務價格飆漲2.5%，加劇批發通膨的壓力。

美國總統川普一再堅稱通膨已受抑制，然而該報告顯示，物價壓力可能使聯準會在權衡下一步利率行動時保持謹慎。市場普遍預期，儘管川普與其他白宮官員推動降息，不過，聯準會將在夏季之前，維持利率不變。

