搶光光！高燦鳴爆台積電2奈米未來2年產能幾乎預訂一空

台積電2奈米未來2年產能幾乎預訂一空。圖為台積電董事長魏哲家。（資料照，記者廖振輝攝）

〔財經頻道／綜合報導〕知名獨立科技新聞記者高燦鳴（Tim Culpan）27日指出，台積電正敦促客戶預訂2027年第二季的N2（2奈米）產能，未來2年的大部分產能幾乎已售罄。雖然目前仍可預訂，但不斷延長的交付週期（可能很快會延長至六個季度）使得晶片設計商難以落實自身的產品路線圖。

高燦鳴在其所創立的晶片新聞平台Culpium發文指出，N2的產能瓶頸將持續到明年甚至更久，與台積電的N3（3奈米）製程不相上下。台積電的N3製程於2022年推出，去年該技術帶來的營收幾乎翻一倍，達到250億美元。

高指出，N2製程在過去六個月才開始量產。根據他的了解，蘋果是N2製程的首個客戶，最初將用於其即將推出的MacBook的晶片。

高的消息來源透露，台積電正敦促客戶預訂2027年第二季的N2產能，未來兩年的大部分產能幾乎已售罄。雖然目前仍可預訂，但不斷延長的交付週期（可能很快會延長至六個季度）使得晶片設計商難以落實自身的產品路線圖。

他強調，想與台積電合作，長期以來都面臨激烈的產能競爭。新冠疫情期間，汽車製造商因產能不足而措手不及，凸顯競爭之激烈。據其了解，目前的情況比以往任何時候都更加嚴峻。多種因素共同加劇這項挑戰，包括人工智慧GPU佔用空間更大、價格更高（使得客戶更傾向於接受台積電不斷上漲的收費標準），以及新創公司和超大規模資料中心營運商之間展開的AI軍備競賽。

台積電通常會要求客戶告知每季所需的晶圓數量，然後公司會據此規劃產能分配，並告知客戶最終獲得的產能。之後，買家需要支付相應的產能費用，以鎖定生產計畫。截止日期大約在生產開始前六個月，而製造和封裝則需要四到六個月。這意味著晶片設計人員必須在收到晶片前長達 12 個月就確定他們的需求。

當然也有例外，例如一些被稱為「緊急訂單」的臨時訂單，這些訂單溢價很高，而且無法保證交付。但產能限制和交貨週期延長，正導致電腦、網路和消費性電子等下游客戶日益感到不安。

為了緩解供應問題，台積電上個月宣布將在日本熊本廠增設N3產線。去年，該公司在亞利桑那州新建第三期工廠，該工廠將採用N2和A16製程，預計這座新工廠將於本世紀末投入量產。台積電也計劃在美國興建更多工廠，並在台灣增設新工廠。

