性能佳又耐用！專家點名5款車「退休族必敗」 Toyota、現代都上榜

〔財經頻道／綜合報導〕購車是一筆不小的投資，找到一款符合需求、品質可靠的車型至關重要，尤其是希望能陪伴你度過退休生活的車。美國理財網站《GOBankingRates》指出，在挑選退休友善車款時，應以耐用性為優先，減少黃金歲月頻繁維修的困擾。以下5款2025年車型，兼顧安全、油耗與性能，是理想的退休用車選擇。

1.2025 Toyota Corolla Hybrid：2025款Toyota Corolla Hybrid高效、維護簡單，是退休族的首選。視野高，適合偏好寬廣路面視角的駕駛者。全美最大的駕駛學校Coastline Academy聯合創辦人兼CEO Nigel Tunnacliffe表示，「Corolla Hybrid一直是Toyota可靠性的代表，2025款也不例外。它出色的油耗和安全配備，使其非常適合退休族。不論是計畫長途旅行或日常代步，Corolla都耐用且提供舒適順暢的駕乘體驗。」

2.2025 Mazda CX-50：喜愛戶外活動的退休族，可考慮2025 Mazda CX-50。這款SUV兼具日常駕駛與週末出遊的多功能性，並提供越野能力與寬敞內裝空間。Tunnacliffe指出，「CX-50擁有同級車最佳的科技與安全配備，讓退休族駕駛更安心舒適。內裝設計優異，空間寬敞，適合長途旅行或頻繁出行。」

3.2025 Hyundai Elantra：若追求高CP值，2025 Hyundai Elantra是理想選擇。雖然缺少豪華配備，但這款實用且科技感十足的中型房車，能滿足退休生活的需求。Tunnacliffe表示，「Elantra是一款可靠的混合動力車，內裝舒適且科技配備完整。油耗表現不錯，雖不及Corolla，但依然足夠應付日常使用。雖不奪目，但可靠性高，能陪伴多年。」

4.2025 Kia K4：這是一款小巧但舒適的車，適合帶孫子出遊或日常代步。配備11項駕駛輔助功能、精緻內裝及長達10年的保固。Tunnacliffe說，「這是一款小型車典範，兼具動力與駕駛樂趣。安全與科技配置完善，操作直覺易用。雖油耗非同級最佳，但仍屬中等偏上。整體而言，提供日常所需功能，並帶有些許亮點。」

5.2025 Toyota Camry：這是一款可靠且實用的車型，兼顧舒適與性能，動力與效率兼具。Tunnacliffe指出，「Camry同樣展現Toyota標誌性的可靠性，油耗優異、品質出色。雖科技與安全配備略遜於Corolla，但仍是一款穩定可靠、適合日常使用的車。」

