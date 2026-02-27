輝達恐迎災難性危機！《大賣空》本尊貝瑞揭財報「1令人不安數字」

電影《大賣空》主角原型貝瑞（Michael Burry）。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕電影《大賣空》主角原型貝瑞（Michael Burry）警告，輝達（NVIDIA）財報中出現一個「令人不安」的數字，若AI熱潮降溫，恐對其財務造成「災難性」衝擊。

《商業內幕》（Business Insider）報導，貝瑞表示，為了滿足市場對晶片的預期需求，輝達已將自身置於「高風險位置」。他在26日於Substack發表題為「輝達風險升高」的文章中指出，輝達公司年報中一項「令人憂心」的數據，即「過去12個月內，輝達採購承諾金額從約160億美元暴增至950億美元。」

請繼續往下閱讀...

貝瑞指出，這主要是因為關鍵供應商台積電（TSMC）要求更長期的合約與預付款，作為擴充產能以生產輝達最新晶片的交換條件。

貝瑞寫道「必須說明的是，輝達被迫在尚未確定需求之前，就下達不可取消的採購訂單。」並補充公司將庫存轉化為銷售的時間正在拉長。「這種新現實，反映出輝達刻意將供應鏈產能鎖定到前所未有的程度。」

貝瑞指出，截至1月25日止年度，輝達總供應承諾達1170億美元，幾乎與其全年營運現金流相當，他說「這不是一般的商業運作，這是風險。」他並將輝達與網路泡沫時期的思科（Cisco）做比較。當年思科為了支撐預期每年50%的成長，延長與供應商的採購承諾，以確保產能充足。

他說「當企業IT支出與資料網路投資幾乎在一夜之間崩潰時，思科被迫沖銷約40%的供應鏈承諾與庫存，股價也嚴重重挫。」此外，貝瑞認為，輝達目前的高利潤率，部分來自於產品供不應求所帶來的定價能力；一旦需求轉弱，利潤率可能迅速收縮。

他寫道「原本可以在產業景氣起伏中平穩運行的企業，如今因為龐大的供應承諾相對於其獲利與現金流過於沉重，一旦遇到低谷，可能成為企業層級的風險」、「當衰退來臨時，對輝達的獲利與資產負債表衝擊將更為嚴重，甚至可能是災難性的。」

曾成功預測並從2000年代中期美國房市泡沫崩潰中獲利的貝瑞，過去曾多次表示AI熱潮是一場泡沫，並押注做空輝達，認為其特別容易在泡沫破裂時受創。他今年1月曾寫道「輝達完全依賴超大型雲端業者（hyperscalers）的支出，我看不出這套數學如何成立。」他補充「輝達也是市場最受追捧、最少被質疑的公司，因此做空它的成本反而很低。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法