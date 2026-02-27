酷澎2025年第4季業績傳捷報 台灣市場再度展現3位數成長

酷澎在台灣市場獲得熱烈回饋，2025年第4季再度繳出三位數成長。（業者提供）

〔財經頻道／綜合報導〕酷澎公布去年第4季及全年業績，新興業務帶動營收年增32%。其中，台灣市場再度繳出3位數年增幅，表現相對突出，成為本次財報最大焦點。外界關注，台灣業績連續開紅盤，顯示酷澎在地布局已逐步到位。

酷澎創辦人金範錫表示，台灣消費者回饋持續熱絡，市場動能穩健，公司將持續加碼投資台灣，包括強化基礎建設與服務能力，以推動長期發展。

產業觀察指出，台灣整體電商市場規模近年穩健擴張，2024年線上交易金額已達數兆元水準，年成長率維持雙位數。隨著行動購物普及與物流效率提升，消費者對「快速到貨」及「高頻補貨」的需求明顯提高，市場競爭也從價格戰，逐步延伸至配送速度與供應鏈整合能力。

在此趨勢下，市場分析機構發布報告指出，過去三年快速消費品（FMCG）消費呈現單次購物金額提升的現象，台灣整體網路銷售年成長率達10%，顯示線上通路在民生消費中的占比持續攀升。酷澎受惠於此波趨勢，成長動能明顯，其中一大關鍵在於顧客建立穩定消費習慣後，傾向於在同一平台完成日常採購，形成長期固定客群。

根據酷澎最新公布的2025年第4季財報，新興業務（Developing Offerings）營收達14億美元，年增32%；若排除匯率因素，成長31%，主要由台灣市場三位數成長所帶動。酷澎指出，成長動能來自持續擴大的商品品類、具競爭力的價格策略，以及優化的配送體驗。

整體而言，酷澎2025年第4季淨營收為88億美元，年增11%；排除匯率影響成長14%。全年淨營收達345億美元，年增14%；若排除匯率因素則成長18%。

此外，酷澎也在財報中提到，正導入在韓國市場獲得肯定的服務體驗，並已著手建置自有物流配送系統。截至去年12月，台灣市場約75%運量已由自有物流完成隔日配送，未來仍將持續擴大在台投資布局。經濟部投審會去年11月也核准酷澎對台投資247億元，創下近兩年酷澎在台最大投資規模。隨著台灣網購市場由價格競爭轉向效率與服務體驗競爭，各家物流配送系統演進將牽動後續產業版圖變化。

