影響逾20萬台灣用戶！酷澎個資外洩近3個月 韓裔董事長首現身道歉

〔即時新聞／綜合報導〕針對去年南韓電商巨擘酷澎（coupang）爆發的用戶個資外洩事件，酷澎創辦人、母公司美商「COUPANG INC.」董事長金範錫（音譯）26日首度親口向大眾道歉。

去年11月，南韓酷澎通報發生大規模用戶個資外洩事件，外流資料包括姓名、電話、電郵地址及配送資訊。南韓科學技術情報通信部今年2月10日證實，公部門與民間聯合調查顯示，南韓酷澎共3367萬用戶的個資外洩，遠超過酷澎最初聲稱「僅約3000個帳戶受影響」的說法。

韓聯社報導，韓裔美籍的金范錫26日出席在美國召開的業績說明會，他表示，就本次事件為用戶帶來的擔憂與不便再次道歉（apologize）。去年事件發生後，金範錫曾對外發布道歉信，當天則是首次在公開場合親口道歉。

金範錫稱，「酷澎創造的一切只為了向顧客提供值得讚嘆的體驗」，公司一直以此作為發展動力。他強調，顧客是酷澎存在的唯一理由，「公司每天都在努力贏得顧客信賴，並承諾將做得更好。」

我國數發部數產署本月24日披露，酷澎台灣向其通報，經第三方資安公司鑑定發現已有逾20萬名台灣用戶受到個資外洩事件影響。本月26日，數產署再公開赴酷澎股份有限公司進行實地個資行政檢查的結果，指出酷澎台灣個資管理存有缺失，將依相關規定裁處。

