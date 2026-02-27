遊戲產業告急！輝達警告：晶片短缺情況恐持續到年底

輝達高層表示，全球遊戲晶片短缺的情況可能會持續到今年底。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）一名高層表示，全球遊戲晶片短缺的情況可能會持續到今年底，這也預示著電玩遊戲產業將面臨更多的困境，該產業已經因為消費者需求放緩和銷售疲軟舉步維艱。

《路透》報導，輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）在公佈財報時表示，儘管這家晶片巨頭看到了強勁的需求，但輝達預計，供應限制將在本季開始對遊戲業務造成損害。克瑞斯坦言，儘管公司希望有更多的供應，但輝達認為，未來幾季的供應將會非常緊張。如果到年底情況有所好轉，就有機會考慮年成長幅度，但現在下定論還太早。

隨著科技業競相發展AI能力，對於記憶體晶片的需求超過了供應，導致價格飆升，促使製造商優先生產利潤更高的資料中心晶片組件。這限制了智慧手機、個人電腦及遊戲機等消費性電子產品的供應。

輝達的晶片廣泛用於PC遊戲和任天堂（Nintendo）的Switch遊戲機，索尼（Sony）的PlayStation和微軟（Microsoft）的Xbox等機台則使用超微（AMD）的晶片。

遊戲主機的市場前景一直不太樂觀，根據研調機構集邦科技（TrendForce）去年12月發佈的預測，今年遊戲主機市場預計將下滑4.4％，高於先前預測的3.5％降幅。

