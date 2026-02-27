台積電美國廠去年獲利161.4億元 熊本廠虧損近百億元

台積電。（路透）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）海外投資設廠損益深受外界關注，新出爐的2025年財報揭曉，被視為最燒錢的美國亞利桑那廠（TSMC Arizona）去年反而轉虧為盈，出乎意料獲利161.4億元，日本熊本廠（JASM）虧損97.67億元。台積電2025年共計取得各國政府補助款達762.58億元。

台積電昨上傳股市觀測站去年合併財報，其中，呈現海外子公司2025年盈虧數額不一，美國亞利桑那廠（TSMC Arizona）第一座晶圓廠於2024年第4季量產4奈米製程，去年獲利141.41億元；日本熊本廠則虧損97.67億元；正在建廠中的歐洲德國廠（ESMC）虧損6.88億元；中國子公司獲利116.38億元、南京廠獲利274.53億元最可觀。

對於各海外投資設廠盈虧數字沒有特別說明，但載明TSMC Arizona、德國廠（ESMC）、JASM及台積電南京等子公司，因計畫於當地設廠營運，分別取得美國、德國、日本及中國政府的補助款，主要用於補貼不動產、廠房及設備的購置成本，以及建造廠房與生產營運所產生部分成本與費用。

台積電2025年共計取得各國政府補助款達762.58億元，2024年也取得751.64億元，累計達1514.22億元，各子公司分別與當地政府簽署補助合約，合約內容包含應遵守的建廠時程及其他條件。另TSMC Arizona得針對符合資格的投資，申請投資金額的25%作為投資補助。

台積電表示，合併財報並沒有包含各子公司獨立財報，各子公司實際營運包括產能利用率、機器設備折舊、各國政府補助等。

