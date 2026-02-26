義联創辦人林義守：關稅、碳費有挑戰 RC材已銷歐

義联創辦人林義守。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕義联集團創辦人林義守表示，美國關稅很傷腦筋，加上歐盟碳邊境調整機制（CBAM）上路影響，但集團都有準備，燁聯發展的RC再生料更獲得肯定，他也強調，身體健康會繼續加碼投資高雄。

義联集團今天舉辦新春聯誼晚宴，席開超過百桌，重量級來賓包括中鋼董事長黃建智等人都參與。林義守致詞時指出，去年受到關稅影響，今年歐盟CBAM上路並嚴格執行，也有影響，此時碳控制是關鍵。

不過，燁聯積極發展再生料RC90，並已完成相關碳排放認證，因歐洲目前對碳排放已有嚴格管控，歐洲客戶向台灣採購RC鋼材。

談到集團布局，他說，燁聯煉鋼廠原本投資逾400億元，經折舊攤提後，設備成本僅剩約60多億元，近年啟動大投資，包括熱軋產線升級，最近有在熱試車，狀況不錯，未來有助增加競爭力。

林義守表示，自己身體健康，仍會在高雄推動新的投資案，有望為南部帶來新動能。他也透露，屏東健康產業園區的義大屏東醫院目前也在趕工，預計9月可開幕，希望協力廠商一起努力。

