剛果限制1礦產出口 中國致命傷曝光了

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，中國長期被視為關鍵礦產資源強國，尤其是電動車電池所需的關鍵礦產。根據國際能源總署預測，到2024年，中國精煉鈷產量佔全球總產量的78%。但中國的主導地位掩蓋一個關鍵的脆弱性，那就是中國國內鈷礦開採能力不足，嚴重依賴原料進口。去年剛果民主共和國（剛果金）管制鈷出口，導致第四季對中出口幾乎停滯，也暴露中國的脆弱性。

路透專欄作家霍姆（Andy Home）指出，剛果（金）設定了2025年第四季鈷出口配額1萬8125公噸，2026年為9萬6600公噸，其中包括10%的戰略配額。由於新規實施延誤，鈷出口在去年年底完全停止。首輛依照新規則運載鈷的卡車直到今年1月才離開該國。雖然營運商可以將2025年第四季的配額推遲，但貨物通常需要三個月才能運抵中國，這使得該國鈷供應極度緊張。

精煉鈷的價格已漲了一倍多，從2025年初的每磅10美元漲至25美元，反映剛果（金）出口管制的影響。對於剛果氫氧化鈷等中間產品而言，情況更為嚴峻，中國買家被迫從無錫不銹鋼交易所提取鈷庫存，截至1月底已提取超過3250噸，佔該交易所庫存的37%。

中國在剛果（金）之外幾乎沒有其他可行的鈷供應來源。印尼開採鎳礦的副產品是鈷，但即使印尼今年的產量增加，也無法完全彌補鈷的缺口。歷史上，中國一直主導剛果（金）的採礦業，為中國的冶煉廠和精煉廠供應銅和鈷。如今，這種控制力正在減弱。

採礦業仍是中國在全球關鍵礦產供應鏈中的薄弱環節。即使是稀土領域，中國也依賴從緬甸進口鏑和铽等稀土元素。隨著中國需求成長，中國對第三方原料供應商的依賴只會加劇，使其更容易受到地緣政治變化和出口管制的影響。

剛果鈷礦短缺事件凸顯中國脆弱性，中國作為主要的加工國，其地位並不能使其免受供應中斷或日益激烈的全球競爭的影響。隨著世界各國對關鍵礦產資源的競爭日益激烈，中國對外國資源的依賴暴露出一個致命弱點，這可能會在未來幾年內影響全球電池和電動車產業的格局。

