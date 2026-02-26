金管會公布第三屆永續金融評鑑 前25％金融機構名單曝

金管會今日對外公告第三屆永續金融評鑑結果，整體表現位居前25%之金融機構名單。圖為金管會創新處處長林羲聖。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會於今日對外公告第三屆永續金融評鑑結果，包括銀行業、證券業及保險業三大業別中，整體表現位居前25%之金融機構名單。其中，「銀行業」為元大銀行、中國信託、玉山銀行、永豐銀行、兆豐銀行、第一銀行、國泰世華銀行、華南銀行、彰化銀行等9家；「證券投信業」前25%為元大證券、玉山證券、兆豐證券、第一金證券、國泰證券、富邦證券等6家；「投信業」為元大投信、中國信託投信、國泰投信、富邦投信等4家。

至於「保險業」為壽險組的國泰人壽、富邦人壽2家，及產險組的國泰世紀產物、富邦產物2家。

其中，有6家銀行拿下「三連霸」，包括：元大、中信、玉山、一銀、國泰世華及彰銀等。

金管會創新處處長林羲聖指出，為促使我國金融機構積極管理氣候變遷與ESG相關風險，及對齊國際永續金融發展趨勢，強化金融體系對實體經濟永續轉型的引導功能，並加速建構完善的永續金融生態系，因此，由台灣金融研訓院、證券暨期貨市場發展基金會及保險事業發展中心，依金管會綠色金融及轉型金融政策方向，完成第三屆永續金融評鑑作業。

林羲聖表示，為持續強化金融業投入淨零轉型與永續發展之推動力道，已於2024年10月公布第三屆永續金融評鑑指標架構，評鑑內容包括永續發展綜合指標，及環境、社會與公司治理三大支柱構面，權重各占25%。

這項評鑑指標，綜合參考國際準則及我國金融產業發展現況，並汲取前兩屆評鑑執行經驗加以優化調整，期透過評鑑機制，引導金融機構持續精進在淨零轉型及永續經營上的實務作為。

此外，金管會強調，第三屆納入更多金融機構，新增資產管理規模3000億元以上未達6000億元之投信業10家，計34家銀行、23家證券商、15家投信業、8家壽險業、8家產險業及1家再保險業，合計共89家金融機構接受第三屆評鑑。

永續金融評鑑由金管會、金融服務業聯合總會、相關周邊單位及外聘專家學者等組成「永續金融評鑑委員會」，就受評機構2025年揭露的公開資訊（如年報、公司網站或永續報告書及相關佐證資料進行評鑑，並審酌受評機構自2025年至今重大監理缺失或重大負面社會輿論酌予扣分，本屆按各業別公布前25％機構名單，不公布成績高低排名，以激勵優良金融業者發揮標竿功能。

永續金融評鑑除有「永續發展綜合指標」外，考量金融各業不同業務特性和風險，依環境（E、社會（S）、公司治理（G）三支柱下共12個構面，設計共同題及分業題，並訂有質化題、量化題及加分題。

至於第三屆評鑑各業表現優異的構面包含：銀行業的「人權/人力發展」、「氣候風險策略」、「資安個資保護」構面；證券業的「人權/人力發展」、「氣候風險策略」、「利害關係維護」構面；保險業的「氣候風險策略」、「人權/人力發展」、「淨零轉型支援」構面；另受評機構整體在「自然資源保護」、「資訊透明提升」、「治理機制強化」方面仍待持續精進。

金管會表示，第三屆評鑑雖有擴大受評範圍，但仍未含括全部的金融機構，又各業別因業務屬性不同，不論在指標題數或內容上均有差異，因此，提醒大眾不適宜將各業別互相比較。

金管會說明，未來將持續關注國際ESG最新發展動向，並結合國內金融業推動永續金融之實務進展，動態檢討與優化永續金融評鑑之架構與指標設計，藉由評鑑制度的持續推動，引導金融機構主動盤點ESG及氣候變遷相關風險，強化風險管理與調適能力，提升整體韌性，進而擴大金融體系在淨零轉型與永續發展上的推動能量與實質影響，並發揮示範與標竿效果，帶動同業及相關產業於各面向深化永續實務的落實。

