房貸、建築貸款餘額同創新高 增速意外加快

1月國銀房貸餘額及建築貸款餘額，均創新高。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布1月國銀房貸餘額來到11兆6172.28億元、建築貸款餘額3兆4645.72億元，同步創下歷史新高，且房貸與建築貸款年增率也意外回升，央行官員表示，主要是基期因素的影響，此為季節性效應，整體房市盤整情況未變。

根據央行統計，1月房貸餘額較去年12月增加393.76億元，來到11兆6172.28億元，增速不但未放緩，反而從去年12月的4.46%、7年低點回升至4.55%，結束連15個月下降趨勢。

央行官員表示，主因去年農曆春節落點在1月，工作天數減少，基期偏低，導致增速增加，預期2月同樣受到春節因素影響，增速可能再度放緩，建議合併1、2月數據一併觀察，較能反映實際趨勢。

目前房市從交易量來看，仍處於量縮盤整期，且新青安隨著政策即將進入尾聲，近期申貸件數與金額也出現下滑。

根據央行統計，台銀等5大銀行新承作新青安房貸佔比在去年11月衝上45.15%高峰後，已連續兩個月下滑，1月新承作金額降至240億元，月減36億元，佔比也由43.45%降至42.36%。

央行官員說明，新青安貸款將於7月屆期，政策初期申請熱度最高，符合條件的民眾多已完成申辦，後續新增需求自然趨緩。但新青安佔整體房貸餘額比重則是來到13.21%，創下新高。

在建築貸款方面，1月建築貸款餘額達3兆4645.72億元，較去年12月增加171.86億元，同樣刷新歷史新高，年增率回升至0.93%，為近6個月高點。

不過，央行官員指出，建築貸款年增率回升同樣受到季節性因素干擾，並非趨勢性反轉。儘管先前市場關注的「土方之亂」效應未進一步擴散，但在政府房市管制政策未鬆綁下，建商對新案開發態度仍然保守，建築貸款下行趨勢並未改變。

