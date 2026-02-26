自由電子報
20萬股民看過來！ 中華電信現金股利5.2元創10年高

2026/02/26 18:01

中華電信現金股利5.2元。（記者王憶紅攝）中華電信現金股利5.2元。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電（2412）今日董事會通過擬發放現金股利5.2元，創2017年以來新高，配息率104.2%，以今日收盤價134元計算，殖利率為3.8%。

中華電信2025年自結合併營收達2361.1億元，年增2.7%，創歷年新高，稅後淨利為386.9億元，年增4.0%，每股盈餘（EPS）為4.99元，刷新近8年紀錄，穩坐電信獲利王。

中華電信2026年財測，預估全年合併營收為2419.9億至2436.8億元，年增約2.5%至3.2%，稅後盈餘估373.9億至389.4億元，EPS 為4.82至5.02元，有望保持電信業每股獲利王地位。

根據資料顯示，截至2026年2月中旬，中華電信的股東人數約為19.7萬人，為台灣電信業中股東人數最多者。主要股東除交通部持股35.29%外，中華郵政及勞工相關退休基金等也有持股，而散戶持股比例約 9.33%。

中華電信預計5月29日召開股東常會。

