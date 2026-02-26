萬金杜鵑登台北101 今起於101美麗綻放

「新北花Young101」展覽在台北101的4樓都會廣場展出到4月19日。（台北101提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕新北萬金杜鵑今日結合新北特色花卉前進台北101，以「新北花Young101」登上台灣地標綻放，展期將持續至4月19日，邀請民眾參與這場精品級的花卉盛宴。

本次花展主題「新北花Young101」蘊含雙重美好寓意，「花Young」諧音「花樣」，象徵新北花卉的多樣風貌，也代表青年的無限創意與年輕活力。

「101」既是台灣地標，也呼應追求「100分」與「加1」的進步精神，象徵新北農業與國際舞台接軌、持續向上攀升。

新北市農業局長諶錫輝表示，新北萬里及金山區是全台灣最大、品質最好的杜鵑花產區，種植規模達30公頃，年產量約600萬株，培養出的杜鵑花遠近馳名，同時，期盼透過本次展覽讓國際看見新北特色農產。

本次花展是一場攜手共好的歷程，透過新北市府、花農、青農、藝術家與企業齊心協力，讓新北花卉與青農產品站上世界級舞台，展現農業未來的無限可能。

「新北花Young101」展覽將在台北101的4樓都會廣場展出至4月19日，展期分兩階段呈現，首波今日至3月22日由榮獲18項國際大獎的萬金杜鵑領銜登場。

展出以鋼構工藝結合杜鵑粉色意象打造粉色溫室，以及農業部桃園區農業改良場與杜鵑博士柳枝芳自行育種、全台唯一的新品種杜鵑；3月23日至4月19日將陸續由繡球花、多肉植物等更多新北特色花卉接力展出，讓民眾每次造訪都有不同驚喜。

花展期間現場也會展售茶、蜂蜜、甘藷及花卉等新北青農好物，週末更將開設手作體驗課程，讓民眾不僅賞花，更能親手感受花卉與新北特色農產的魅力。

本次參與展售的青農各具特色，如獲得英國世界琴酒大賽（World Gin Awards）最佳香料類臺灣冠軍的醲蒸餾所李建緯、友善農作樹林口農場許元耀、地方創生金山漫遊賴家華、桃植物精油工坊劉念祖。多肉達人魯肉販楊志清、有種茶產業運銷合作社王翊倫、蜂樺蜂蜜陳冠樺、大埔製茶廠姜慧姿、田中芳園許廷豪，以及新北市青農聯誼會金山萬里分會黃翰滕、蔡承翰、嚴慶榮、黃美娟等青農共襄盛舉。

新北市青年農民聯誼會長許元耀表示，本次與台北101合作是新北青農首度進駐與國際精品同台展售，登上台北101不僅是銷售通路的拓展，更代表新北青農創新與產品品質已具備國際水準。

