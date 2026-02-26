怕退休後重返職場？8個「有毒財務陷阱」快避開別踩

美媒指出，迫使退休族重返職場的8個有毒金錢陷阱要避免。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財經新聞網站指出，隨著通膨推高日常生活成本，以及突如其來的意外支出，越來越多的長者不得不重新整理履歷，接受最低工資的工作，只為了維持生活。但重返職場並不必然是你的命運。只要避開以下8個有毒的「財務陷阱」，你就能保護自己的退休金，安心退休。

1.讓通膨侵蝕你的銀行存款：確保你的資金增長速度超過物價上漲，建立一個終身穩定的收入來源。如果通膨維持在正常水平，而你的銀行利息幾乎為零，那麼你的資金實際購買力正在縮水。要建立可靠的收入來源，不能讓錢閒置。對於50歲以上的人來說，這種「隱形稅」是長期財務安全的最大威脅。

2.將所有退休金放在紙本資產上：退休期間最危險的陷阱，就是把所有的資產都押在股票上。當市場暴跌時，股票等紙本資產可能一夜之間大幅下跌，因此聰明的投資者會多元化配置，包括實體資產。例如，黃金和其他貴金屬。

3.盲目續保高價保險：別再讓貪心的車險或房屋保險公司，悄悄從你的固定收入中抽走退休金。

4.浪費閒暇時間滑手機：把閒置的螢幕時間，轉化為每天能立即入袋的現金。許多公司允許你透過填寫問卷、完成任務、註冊服務或玩遊戲來賺錢。

5.嘗試單打獨鬥應對波動的市場：別再用猜測管理你的退休金，找一位經驗豐富的理財專業人士，幫助你最大化財富。要妥善管理資金，避免昂貴的錯誤，與專業人士合作是非常值得的。如果你沒有這麼做，你可能會錯失大量財務收益。

6.死心眼地全額支付零售價：別因為固執而浪費金錢，尋找折扣和優惠可以為你節省大量支出。

7.深陷雙位數信用卡債務：別再讓信用卡公司榨乾你的資金，利用房屋的隱藏淨值來清償高利貸。

8.自掏腰包支付重大汽車維修費：保護你的脆弱退休基金，免於一次巨額意外維修費的打擊。

