AI投資開始反映營收表現 數產署：電腦程式設計業Q4年增逾11％

數產署最新統計數字揭，114年第4季電腦及資訊服務業營業額年增8.5%，其中電腦程式設計業更年增11.11%，顯示企業與政府加速導入AI、雲端與數位治理相關應用。（AI示意圖）

〔記者邱巧貞／台北報導〕數位發展部數位產業署今（26）日公布「114年第4季電腦及資訊服務業營業額統計」，在企業與政府持續加速導入AI、雲端與數位治理應用帶動下，去年（114年）第4季電腦及資訊服務業營業額達1,907.1億元，創歷年同季新高，年增8.5%。

其中，電腦程式設計業營業額為1,415.4億元，年增11.11%，成為主要成長動能，顯示隨著工業4.0發展與半導體大廠跨境營運需求擴大，帶動系統整合、軟體開發及委外維運等服務需求明顯提升。資訊服務業第4季營業額則為491.7億元，年增1%，反映平台營運、資料處理與訂閱型服務維持穩定表現。

整體而言，114年全年電腦及資訊服務業營業額達6,596億元，年增8.06%，其中電腦程式設計業年增10.87%，資訊服務業年增0.75%。

整體表現顯示，大型企業、製造業、金融機構及政府部門持續擴大在AI、雲端及資安領域的投資規模，進一步推升系統整合與IT顧問服務需求，帶動產業穩定成長。

展望115年，隨企業持續加大AI、雲端及資安相關投資，加上政府推動數位政府與智慧服務政策，並在資服業者與企業加速拓展海外市場的帶動下，預期電腦及資訊服務業成長動能可望延續，持續成為推動台灣數位經濟發展的重要引擎。

